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Из Улан-Удэ во Владивосток открывается третий авиарейс

Из Улан-Удэ во Владивосток открывается третий авиарейс
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет запущен в конце июня

Авиакомпания «Аврора» добавила ещё один, третий, рейс по маршруту Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток. Он будет запущен с 24 июня.

- В ближайшие дни откроется продажа. Все на рейс! – призвал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Он уточнил, что новый авиарейс будет добавлен по субботам.

Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам мая Владивосток оказался на четвёртом месте среди самых популярных направлений аэропорта «Байкал».

Прямой авиарейс, связавший Улан-Удэ и Владивосток, запустили в августе 2021 года. Ранее из одного региона в другой приходилось добираться на поезде несколько дней.
авиаперевозки Владивосток

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