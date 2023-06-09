Он будет запущен в конце июня
Авиакомпания «Аврора» добавила ещё один, третий, рейс по маршруту Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток. Он будет запущен с 24 июня.
- В ближайшие дни откроется продажа. Все на рейс! – призвал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Он уточнил, что новый авиарейс будет добавлен по субботам.
Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам мая Владивосток оказался на четвёртом месте среди самых популярных направлений аэропорта «Байкал».
Прямой авиарейс, связавший Улан-Удэ и Владивосток, запустили в августе 2021 года. Ранее из одного региона в другой приходилось добираться на поезде несколько дней.
Из Улан-Удэ во Владивосток открывается третий авиарейс
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