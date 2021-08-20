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В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока

В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Полёты будут выполняться два раза в неделю

19 августа состоялось долгожданное событие для жителей Бурятии и Приморья. Ранее из одного региона в другой приходилось добираться на поезде несколько дней, а вчера их соединил прямой рейс Единой дальневосточной компании «Аврора». Теперь на дорогу уходит 3 часа 55 минут – именно столько длится полёт.

Авиакомпания «Аврора» будет выполнять 2 рейса в неделю по маршруту Владивосток – Улан-Удэ – Владивосток по понедельникам и четвергам на воздушном судне А-319. Время прибытия из Владивостока в Улан-Удэ в 22:20 (время местное), время вылета из Улан-Удэ на Владивосток в 23:35 (время местное)

- Сотрудничество началось с того, что республика Бурятия приобрела пакет акций в размере 5% за символическую сумму – 10 копеек. Алексей Цыденов, глава Бурятии, вступил в совет директоров и теперь благодаря этому можно отстаивать интересы республики при решении вопросов транспортной логистики наших пассажиров. Рейс субсидируется из бюджета Российской Федерации, – рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

Экономически обоснованная стоимость тарифа составляет порядка 14 тысяч рублей, но за счёт субсидирования рейс до Владивостока пассажиру обойдётся в 9900 рублей.

- Я девять лет до аэропорта «Байкал» работал в авиакомпании «Аврора». Знаю изнутри, что это очень ответственная, надёжная авиакомпания, ответственный перевозчик. И наши пассажиры получили очень качественный сервис пока по направлению на Владивосток, но будем надеяться, что авиакомпании у нас понравится, и для нас откроются новые перспективы рейсов по всему Дальнему Востоку и Восточной Сибири, – заявил Ринчин Илтаков, директор по производству аэропорта «Байкал».

Напомним, маршрутная сеть авиакомпании «Аврора» составит 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 – местных. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ рейс вызвал небывалый ажиотаж. За несколько часов продаж купили 50 билетов.
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