В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока

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В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра Общество, Мальки достигли идеального размера и веса для выпуска в своё естественное обитание. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия