За последний месяц услугами аэропорта воспользовались свыше 55 тысяч пассажиров
Международный аэропорт «Байкал» по итогам мая обслужил 56 736 пассажиров, что на 28,1% больше аналогичного периода прошлого года. Информацию опубликовали на сайте улан-удэнского аэропорта.
В мае самыми популярными маршрутами остались Москва и Новосибирск.
- Популярными направлениями аэропорта «Байкал» в мае 2023 года от общего числа пассажиров остаются Москва – 53,97%, и Новосибирск – 18,36%. На третьем месте расположился Иркутск – 4,07%, на четвёртом Владивосток – 3,71%, на пятом Нижнеангарск – 2,81%, - сообщили в аэропорту «Байкал».
За пять месяцев аэропорт «Байкал» обслужил 245 107 пассажиров, что на 24,1% больше аналогичного периода прошлого года. До конца года планируется, что пассажиропоток составит около 700 тысяч человек.
- Интересная статистика. По итогам 2016 года аэропорт Байкал обслужил 242 955 пассажиров. В 2023 за пять месяцев работы мы уже обслужили 244 341 пассажира. Впереди активные летние месяцы и по итогам этого года мы прогнозируем пассажиропоток около 700 тысяч пассажиров, - сообщил в своём Telegram-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Названы самые популярные маршруты у пассажиров аэропорта Улан-Удэ
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