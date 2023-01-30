У ТПП Бурятии появился общественный представитель в Монголии

Он будет помогать бизнесменам из республики в соседней стране





У торгово-промышленной палаты (ТПП) Бурятии теперь есть свой общественный представитель в Монголии. Это уроженец республики Тумэн Дампилов, сообщил в своём telegram-канале президент ТПП Дмитрий Дружинин.- В декабре я рассказывал, что на очередном совете палаты мы обсуждали вопросы, связанные с многочисленными обращениями предпринимателей, желающих вести бизнес в Монголии, – напомнил Дружинин. – И вот свершилось – у нас появился официальный представитель ТПП Бурятии в этой стране. У Тумэна Наянтаевича большой опыт работы в Монголии – он ведёт бизнес с местными предпринимателями вот уже более 14 лет.Дампилов окончил факультет международных отношений университета «Их Засаг». С 2009 года он возглавляет экспортную компанию ООО «АзияСнаб». В 2021 году прошёл полный курс по экспорту в центре поддержки экспорта Бурятии и стал победителем регионального конкурса «Экспортёр года-2021» сразу в двух номинациях. После одержал победу в таком же конкурсе уже на уровне Дальневосточного федерального округа.Общественный представитель ТПП в Монголии будет помогать бизнесменам из России (и, в частности, из Бурятии) с подготовкой сертификатов и разрешительных документов, требующихся для осуществления ВЭД, с таможенным оформлением, налоговой отчётностью, поиском партнёров по бизнесу, в ведении переговоров, консультировать их по банковским операциям, товарным знакам и интеллектуальной собственности. А предпринимателям из соседней страны он окажет поддержку содействие в разрешении конкретных проблемных ситуаций при импорте из России, в отправке образцов продукции, переговорах с поставщиками и анализе российского рынка.