В сравнении с прошлым годом объём перевозок увеличился в 3,5 раза
Столица Бурятии становится транспортным хабом, где происходит перевалка груза. Аэропорт «Байкал» располагает необходимой инфраструктурой для осуществления грузоперевозок. Есть грузовой склад площадью 600 кв. м, вилочные погрузчики, грузовые автомобили.
- С начала 2022 года международный аэропорт «Байкал» обработал 6 132 тонны груза и почты. За тот же период прошлого года мы обработали 1730 тонн. Такого впечатляющего роста мы достигли благодаря программам наших партнёров - авиакомпаний Авиастр ТУ, Тяньцзиньские авиалинии, S7 Cargo, - поделился информацией директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Дмитрий Гармаев отметил, что грузовые самолёты не отражаются на табло, которое видят пассажиры. Но грузовая программа очень важна для аэропорта. Он в равной мере старается обеспечить максимально быстрое и оперативное обслуживание всех воздушных судов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября в Улан-Удэ приземлился первый грузовой рейс «Тяньцзиньских авиалиний», что ознаменовало собой начало превращения Улан-Удэ в будущий международный мультимодальный транспортно-логистический узел.
Аэропорт Улан-Удэ с начала года принял более 6 тысяч тонн груза
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