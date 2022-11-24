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В Иволгинском районе Бурятии благоустроили дворы на 72 млн

В Иволгинском районе Бурятии благоустроили дворы на 72 млн
Экономика,  Фото:минстрой Бурятии
Работы прошли в 14 дворах

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия стала лидером на Дальнем Востоке по количеству благоустроенных детских площадок и дворов. Современные пространства подойдут для всех возрастных категорий.

В этом году на благоустройство дворовых территорий Иволгинскому району было выделено 72 млн рублей. На эту сумму в районе построили 14 игровых комплексов с различным наполнением: качели, песочницы, горки, спортивные тренажеры, зоны тихого отдыха и многое другое установили в каждом дворе.

Всего в Бурятии в этом году было построено 247 площадок.

дворовые территории

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