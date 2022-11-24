Работы прошли в 14 дворах
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия стала лидером на Дальнем Востоке по количеству благоустроенных детских площадок и дворов. Современные пространства подойдут для всех возрастных категорий.
В этом году на благоустройство дворовых территорий Иволгинскому району было выделено 72 млн рублей. На эту сумму в районе построили 14 игровых комплексов с различным наполнением: качели, песочницы, горки, спортивные тренажеры, зоны тихого отдыха и многое другое установили в каждом дворе.
Всего в Бурятии в этом году было построено 247 площадок.
В Иволгинском районе Бурятии благоустроили дворы на 72 млн
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Активнее всего в республике застраиваются Улан-Удэ и два пригородных района
Работы прошли в 14 дворах
Строительство переправы вышло на новый этап
Полёты будут выполняться четыре раза в неделю
Он превысил 14 тысяч рублей
С начала года было построено более 288 тысяч квадратных метров недвижимости
За 20 лет автомобилей в республике стало больше в три с лишним раза
Цех будет производить пеллеты и горбыль
Жителям Бурятии, возможно, откроют доступ к ещё одной жаркой стране
Минсельхоз России отобрал семь дорог в трёх районах республики
Сэкономленные деньги решили отправить участникам спецоперации
Жильцов новостроек освободили от капремонта всего на полгода из-за возможных ЧС
В бюджет РФ за девять месяцев 2022 года поступило свыше 57,9 млрд рублей
Контракты с подрядчиками уже заключены
Экономика, 21.11.2022
На участке запретили сплошную рубку леса