Бурятия стала лидером в ДФО по количеству новых детских площадок

Общество, Фото: минстрой Бурятии

В республике подвели итоги программы «1000 дворов»



В этом году в Бурятии построили 247 детских площадок. На сегодняшний день работы на всех объектах завершены. На оставшихся шести площадках Баргузинского района сейчас проходит приёмка работ.



- Новые игровые комплексы украсили как окраины, так и центральные улицы по всей республике. В 232 населённых пунктах благоустроили 247 новых детских площадок. Новые пространства подойдут для всех возрастных категорий: для представителей старшего поколения – беседки и тихие зоны, для детей и молодёжи – горки, качели, песочницы, спорткомплексы и воркаут, - рассказали в минстрое республики.



По сравнению с другими регионами Дальнего Востока в Бурятии благоустроили самое большое количество пространств для игр и занятий спортом. Теперь игровые комплексы есть даже в небольших селах, где проживает всего 500 человек.



На эти работы в 2022 году Бурятия получила 849 миллионов рублей из федерального бюджета.

