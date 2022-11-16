В Бурятии призывают «вводить в оборот техническую коноплю»

Министр сельского хозяйства рассказал о высокой рентабельности этого растения
Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев рассказал о 120% рентабельности выращивания технической конопли. Об этом он заявил в прямом эфире, который провёл Центр управления регионом.
- Мы начали проводить широкие эксперименты только в прошлом году. Но уже сейчас ясно, что рентабельность выращивания технической конопли доходит до 120%. Конопля – это ценное сырье, которое идёт на производство тканей, строительных материалов, крафтовой бумаги. Конечно, в этом случае необходимо дополнительное оборудование, но даже с учётом его приобретения себестоимость будет около 64-65% при производстве конопляного волокна. Если к тому же получать конопляное масло, то получается примерно 117 тысяч на один гектар. Поэтому я рекомендую всем нашим сельхозтоваропроизводителям вводить в оборот коноплю, – призвал Галсан Дареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», выращивать техническую коноплю в Бурятии пытаются с 2013 года. Тогда были закуплены специальные семена, однако эксперимент провалился, потому что всё равно выросла наркотическая конопля. Неудачу высмеивали с экранов шоу федеральных телеканалов.
Эксперимент по производству в Бурятии рапсового и конопляного масла продолжился. Он проводился научно-образовательным центром (НОЦ) «Байкал», Бурятской государственной сельскохозяйственной академией при участии местного фермера Тамира Шагдарова. В\2022 году было засеяно 500 га рапса и 445 га технической конопли.
В минсельхозе рассказывали, что в 2021 году техническая конопля показала урожайность в 5 ц/га – всего было посеяно 100 га конопли и 10 га рапса. Результаты эксперимента превысили по урожайности передовой регион в России.
Помимо высокой рентабельности, техническая конопля полезна тем, что имеет большой спрос за рубежом в виде масла, преимущественно в Китае. В коноплеводстве кроется большой потенциал - масло семян конопли используется в смазочных материалах, красках, чернилах, топливе и пластмассах, в производстве мыла, шампуней, моющих средств и медицине. Шпагаты, верёвки, пакеты из конопли - биологически разлагаемы, в отличие от пластика и целлофана. К тому же, конопля быстро возобновляемый источник целлюлозы, в отличие от древесины. Урожай технической конопли можно собирать уже через 100 дней после посева.
В Бурятии призывают «вводить в оборот техническую коноплю»
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