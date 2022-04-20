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В Бурятии увеличат площадь выращивания технической конопли и рапса

В Бурятии увеличат площадь выращивания технической конопли и рапса
Общество,  Фото:Pixabay
Урожай конопли можно собирать уже через 100 дней после посева

В этом году аграрии Бурятии подготовят для посева 120,2 тысяч гектар пашни. Хозяйства республики традиционно будут высеивать зерновые, зернобобовые, кормовые, овощные культуры и картофель. Благодаря успешному прошлогоднему опыту, в этом году увеличиваются площади технических и масличных культур в 4,8 раз – на 1,2 тысяч га. Также в этом посевном сезоне будет культивироваться 300 га льна, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.

Экспериментальным возделыванием технической конопли и рапса уже три года занимается фермер Тамир Шагдаров совместно с учеными Бурятской государственной сельхозакадемии. В этом году будет засеяно 500 га рапса и 445 га технической конопли.

В минсельхозе рассказали, что в 2021 году техническая конопля показала урожайность в 5 ц/га – всего было посеяно 100 га конопли и 10 га рапса. Результаты эксперимента превысили по урожайности передовой регион в России по выращиванию конопли - Удмуртию, там урожайность составила 4,7 ц/га.
Выращиванием рапса занимаются и в соседнем Забайкальском крае, однако там почвенно-климатические условия отличаются от Бурятии. У соседей в прошлом году году урожайность составила 10 ц/га, в 2020 году – 12,9 ц/га. Аграрии отмечают, что при выращивании рапса нужно учиться, а именно опытным путём.

Что касается содержания наркотических веществ в технической конопле, то специально проведённые исследования на наличие каннабиоидов показали, что содержание тетрагидроканнабидола менее 0,1%, как того и требует действующее законодательство.

- Культурные сорта конопли, в отличие от дикорастущей - не содержат наркотических веществ. Но важно помнить о качестве семян и используемой репродукции, чем выше репродукция, тем дольше срок использования собственных семян, это касается репродукции «Элита» и «Супер элита». Касаемо семян технической конопли, здесь очень важно использовать на посев семена не ниже 2-3 репродукции, - объяснила и.о. начальника отдела растениеводства минсельхоза Бурятии Туяна Тодорхоева.

Помимо высокой рентабельности техническая конопля и рапс имеют большой спрос за рубежом в виде масла, преимущественно в Китае. В коноплеводстве кроется большой потенциал - масло семян конопли используется в смазочных материалах, красках, чернилах, топливе и пластмассах, в производстве мыла, шампуней, моющих средств и медицине. Шпагаты, верёвки, пакеты из конопли - биологически разлагаемы, в отличие от пластика и целлофана. К тому же, конопля быстро возобновляемый источник целлюлозы, в отличие от древесины.

Урожай технической конопли можно собирать уже через 100 дней после посева. Главный же продукт получаемый после отжатия семян рапса - это масло. Рапсовое масло широко применяется в кулинарии, медицине, косметологии, металлургии, текстильной промышленности и в других областях. Жмых после отжима идёт на корм скоту, как и зелёная масса, особенно ранней весной.
аграрии посевная Бурятия

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