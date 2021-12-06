Техническая или посевная конопля не имеет наркотических свойств
В Бурятии усилиями предпринимателя возрождают переработку технической конопли. Она прекрасно растёт, переработке подвергается всё растение. Семена идут на масло, жмых – на корм скоту, стебли – на волокна. И это только при первичной переработке, сообщает в соцсети начальник отдела территориального развития БГСХА Сандид Раднабазарова.
- Масло - ценный продукт, обладающий оптимальным составом жирных кислот, антиоксидантным действием и способствует сопротивляемости организма к инфекционным болезням, - пишет сотрудник сельхозакадемии.
По её словам, конопляное волокно отличается высокой прочностью и устойчивостью к намоканию, поэтому издавна оно шло для производства оснастки кораблей, одежды для моряков.
- Потенциал конопли нескончаем, о нём можно говорить долго и с придыханием. А я же считаю, что в необходимо срочно заменять пластик - одноразовые бутылки и пакеты на биоразлагаемую тару из нано- и микроцеллюлозы конопли, которая будет такой же прочной, лёгкой и прозрачной, - отмечает Сандид Раднабазарова.
В июле этого года стало известно, что межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал» вошёл в пятерку победителей НОЦ 2021 года, объявленного президентом России Годом науки и технологий. Одной из тем проекта НОЦ «Байкал» стало создание производственного комплекса по переработке быстровозобновляемых источников целлюлозы. Учёные академии проводят комплексные исследования выращивания технической конопли, разработку технологических решений и технического инжиниринга.
- Эксперимент по производству в Бурятии рапсового и конопляного масла проводится научно-образовательным центром (НОЦ) «Байкал», Бурятской государственной сельскохозяйственной академией имени В. Р. Филиппова, а также при участии местного фермера Тамира Шагдарова, - отмечал в ноябре ТАСС.
В Бурятии возрождают переработку технической конопли
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