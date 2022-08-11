Директор УУАЗ: «Квалифицированные рабочие получают у нас 100 тысяч рублей»

Экономика, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолёты России» госкорпорации Ростех Алексей Козлов в большом интервью рассказал «Байкал-Daily» о том, как предприятие справляется с нехваткой кадров, о работе с учебными заведениями Бурятии и совместных проектах с правительством региона



– Алексей Владимирович, Вы руководитель уникального на Дальнем Востоке промышленного предприятия, существует ли потребность в кадрах на авиационном заводе, и какие специалисты нужны?



– Вы знаете, что перед российским авиастроением поставлены амбициозные задачи. Для их решения фактически вся отрасль консолидирована под управлением госкорпорации Ростех. В рамках этой работы мы наращиваем производственную программу, увеличиваем товарный выпуск продукции, плюс осваиваем производство новых вертолётов: Ми-171А3 и Ка-226Т, которые очень ждут на рынке. В связи с этим мы увеличили количество рабочих мест и активно набираем персонал. При этом рынок труда не предлагает нам готовых специалистов, и мы реализуем целый ряд программ подготовки кадров для авиастроительного производства.



В настоящее время продолжается набор основных производственных рабочих: слесарей механосборочных работ, токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, инженеров-конструкторов и технологов.



– На ваш взгляд, каковы основные причины кадрового дефицита на промышленных предприятиях Бурятии? Ведь нехватка рабочих рук наблюдается практически у всех предприятий республики.



– Снижение количества технических специалистов – тенденция не только нашей республики. Молодые люди, к сожалению, чаще выбирают гуманитарные профессии. Те, кто рискуют сдавать ЕГЭ по физике, математике, информатике, часто показывают слабые результаты. И наша общая задача – работать и над количеством школьников и студентов, готовых осваивать технические специальности, и над качеством их подготовки. Необходимо повышать заинтересованность в инженерных специальностях, показывать важность и красоту промышленного производства.



Сейчас вопрос повышения престижа инженерных и рабочих профессий начал системно решаться во всех регионах присутствия Ростеха. Сегодня особенно важно показывать подрастающему поколению, чьими руками, в прямом смысле слова, создаётся знаменитая во всем мире авиационная техника. Со своей стороны, мы проводим активную работу с министерством образования и школами республики, принимаем участие в формировании учебных классов, ведём активную профориентационную работу, показываем, что сегодняшняя промышленность – это современные условия труда и, по сути, цифровое производство.



Инженерный блок современной промышленности – это не просто люди, которые хорошо умеют чертить. Это люди, владеющие автоматизированными инженерными продуктами, практически «айтишники». При этом, конечно, есть специфика, у специалиста должен быть технический склад ума.



Похожая ситуация по рабочим на производстве. Современные слесари и фрезеровщики – это больше про управление станками. С универсального оборудования мы все больше переходим на цифровые обрабатывающие центры. И сегодня нам нужны операторы, которые могут правильно работать с программами обработки деталей.



– Как вы решаете проблему привлечения кадров? Какие условия предоставляете работникам?



– Мы разработали ряд программ, направленных на поддержу действующих и перспективных сотрудников. Они предусматривают как повышение заработной платы, так и новые мотивационные и компенсационные выплаты. Заработная плата квалифицированного персонала сегодня составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Также для этой категории персонала с 1 января 2022 года предусмотрена единовременная выплата при приёме на работу.



Более того, потенциальным работникам, проживающим за пределами Улан-Удэ, мы предлагаем компенсацию затрат на релокацию и помощь в решении жилищной проблемы – место в общежитии или компенсация аренды.



Для молодых людей с профильным высшим образованием, но без опыта работы, мы предлагаем аналогичный адаптационный пакет. Размер их заработной платы начинается от 45 тысяч рублей. При этом на первое время за новичками закрепляют наставника.



В некоторые подразделения отбор на вакансии может осуществляться на конкурентной основе, в рамках программы «Стажёр». Стажировка продолжается от одного до трёх месяцев, в это время заработная плата её участников составляет 30 тысяч рублей. По итогам первого опыта работы на предприятии стажёры-лидеры могут претендовать на вакантные должности с уровнем заработной платы от 45 тысяч рублей.



Если у соискателя нет необходимой рабочей профессии, но есть желание работать на предприятии, мы приглашаем его к участию в нашей программе «Молодой рабочий». Получить актуальную профессию можно за четыре-шесть месяцев. В рамках данного проекта Улан-Удэнский авиационный завод проводит обучение монтажников электрооборудования летательных аппаратов, операторов станков с программным управлением, сборщиков-клепальщиков, слесарей, станочников широкого профиля, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков. Ученикам выплачивается стипендия, первое время компенсируется стоимость питания в столовых.



– Взаимодействуете ли с учебными заведениями в Улан-Удэ для поиска потенциальных кадров?



– Завод активно взаимодействует с вузами и ссузами Бурятии. Например, в числе преподавателей кафедры «Самолёто- и вертолётостроения» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) есть действующие сотрудники нашего завода. Зная работу предприятия изнутри, коллеги помогают студентам лучше понимать производственные процессы, проводят практикоориентированное обучение. Также работа по подготовке рабочих для нашего предприятия ведётся совместно с Улан-Удэнским авиационным техникумом.



Ребята также участвуют в федеральном образовательном проекте госкорпорации «Крылья Ростеха». На этапе отбора в проект к абитуриентам предъявляются очень серьёзные требования, они проходят конкурсные процедуры. В рамках проекта будущие авиастроители обучаются по индивидуальной образовательной траектории, получают дополнительные профессиональные компетенции, в том числе навыки рабочих профессий, от предприятия им выплачивается дополнительная стипендия, более того, уже с первого курса студентам обеспечено трудоустройство на завод. Выпускники программы получают диплом московского вуза и возможность продолжения карьеры на предприятиях Ростеха.



Кроме того, благодаря вниманию главы республики был реализован проект по обучению студентов региона в МАИ, при этом образовательный процесс организован на базе ВСГУТУ по сетевой форме.



Очень важно, что решение кадровых вопросов проводится нашим предприятием, холдингом «Вертолёты России» и госкорпорацией Ростех в тесном взаимодействии с правительством Республики Бурятия, такой подход существенно повышает эффективность профориентационных проектов. Глава республики очень внимательно относится к вопросам подготовки кадров и обеспечения промышленных предприятий профильными специалистами, системно подходит к разрешению таких задач как увеличение контрольных цифр приёма на востребованные в регионе инженерные и рабочие специальности, открытию новых направлений подготовки в вузах и ссузах, при необходимости выносит вопросы дефицита кадров федеральный уровень.



По инициативе Улан-Удэнского регионального отделения Союза машиностроителей России и при поддержке главы региона реализуется целый ряд системных проектов по направлению: школа-вуз-предприятие.



Мы понимаем, что подготовка кадров – длительный процесс и начинаем, по сути, сопровождать наших будущих работников ещё со школьной скамьи, создаём профильные инженерные классы. Уже с 5 класса в них начинается углублённое изучение математики, физики, информатики и дополнительных предметов технической направленности.



Мы заключаем договоры о сотрудничестве с многими ведущими техническими вузами страны. Студенты, поступившие по целевому набору, проходят практику на заводе, перенимая опыт у лучших наставников, защищают курсовые и дипломные работы на предприятии, при этом годы их учёбы в вузе включаются в трудовой стаж. Для студентов технических вузов страны, проходящих обучение не по целевому набору, холдинг «Вертолёты России» также ежегодно организует практику на предприятиях, безусловно, среди них есть и Улан-Удэнский авиационный завод.



– Как сказываются на кадровом вопросе инфраструктурные изменения, происходящие в Бурятии?



– Создание комфортных условий труда и заработная плата – это гарантии предприятия, холдинга «Вертолёты России» и Ростеха. Но общие вопросы, связанные с качеством жизни, безусловно, зависят от республики.



Человек не просто идёт работать на завод – он выбирает место жительства. Здесь мы наглядно видим положительный эффект от масштабной работы, которая проводится правительством в последние годы, и способствует сокращению оттока кадров из Республики Бурятия. Увеличиваются собственные налоговые и неналоговые доходы республики, растёт количество федеральных программ, в которых Бурятия принимает участие, реализуются крупные инвестиционные проекты, работает и развивается промышленность, малый и средний бизнес. Республика прирастает социальными объектами: новыми медицинскими и спортивными центрами, детскими садами и школами. Проводится масштабный ремонт и строительство дорог, появляются новые локации, которые становятся точками притяжения, интересными жителям республики. Это тоже влияет на привлечение кадров: людям становится комфортно и интересно жить в Улан-Удэ.



Сегодня все задачи решаются системно, ни одна проблема не остаётся без внимания, и это, убеждён, залог успешного решения кадровых вопросов производственных предприятий. А значит, все планы и поставленные перед нами задачи будут своевременно выполнены.



