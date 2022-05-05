Учёный заявил, что бурятская облепиха может стать брендом №1





Вчера, 4 мая, Илья Фёдоров, автор монографий о выращивании саженцев облепихи, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, много лет работавший в БСГХА побывал в Шимкинской школе-интернате в Тункинском районе Бурятии.Уважаемого ученого пригласил директор школы Сергей Сушкеев. Вместе с Марией Дырхеевой, заведующей пришкольным опытным участком, они обследовали почву на полях школы, сообщает администрация Тункинского района в своём telegram-канале.- Земля отличная, культивировать облепиху в Тунке можно и нужно! Ягода тут кажется на вид некрупной. Но она чрезвычайно полезная и плодоносная. Облепихе нет равных по содержанию каротина - витамина А. Облепиха - антиканцерогенный природный продукт, маслом из нее лечатся от рака. Укрепляет иммунитет человека и животных, от вирусных заболеваний. Бурятская, тункинская облепиха - может стать брендом номер один,- отметил учёный-агрохимик.Илья Иннокентьевич знает, что говорит. Слава монгольской облепихи, знаменитых монгольских соков, вин началась с его лёгкой руки. В середине 1990-х годов, по приглашению монгольских бизнесменов-аграриев, Федоров работал в одном из аймаков, возле монастыря Дзун Мод, древней столицы Кара-Корум.Как утверждают эксперты, Монголия продает продукции из облепихи, в разные страны мира, не менее чем на 1 млрд долларов в год.Также учёный показал мастер-класс по проверке качества почвы: надо выкопать небольшое углубление, взять на ладонь горсточку земли, на глубине 20-30 см. Попробовать - скатается маленькая «колбаска» из почвы?- Если скатать её легко, почва склеится и не развалится на кусочки - значит, плодородность неплохая. Но наши земли Бурятии близки к суглинкам. Надо вносить перегной, фосфорные, аммиачные удобрения, хотя бы понемногу - об этом знают все, - сообщает Илья Иннокентьевич.- Земля в Тункинской долине - особо ценная. Тут есть два поистине уникальных фактора. Во- первых, по мировым стандартам, вся сельхозпродукция, выращенная вдали от промышленных предприятий, не менее чем за 100 км, считается экологически чистой. Во-вторых, в Тункинской долине также рекордное количество солнечных дней. Воздух горный, чистый, разреженный. Природный ультрафиолет облучает все, что растет здесь. Дарит солнечную энергию, а от неё - рекордное же содержание полезных витаминов, микроэлементов, - подчеркнул специалист.