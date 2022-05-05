 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 мая

04 мая

Популярное

Учёный заявил, что бурятская облепиха может стать брендом №1

Учёный заявил, что бурятская облепиха может стать брендом №1
Экономика,  Фото:pixabay.com
Кандидат сельскохозяйственных наук рассказал о преимуществах тункинской облепихи

Вчера, 4 мая, Илья Фёдоров, автор монографий о выращивании саженцев облепихи, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, много лет работавший в БСГХА побывал в Шимкинской школе-интернате в Тункинском районе Бурятии.

Уважаемого ученого пригласил директор школы Сергей Сушкеев. Вместе с Марией Дырхеевой, заведующей пришкольным опытным участком, они обследовали почву на полях школы, сообщает администрация Тункинского района в своём telegram-канале.

- Земля отличная, культивировать облепиху в Тунке можно и нужно! Ягода тут кажется на вид некрупной. Но она чрезвычайно полезная и плодоносная. Облепихе нет равных по содержанию каротина - витамина А. Облепиха - антиканцерогенный природный продукт, маслом из нее лечатся от рака. Укрепляет иммунитет человека и животных, от вирусных заболеваний. Бурятская, тункинская облепиха - может стать брендом номер один,- отметил учёный-агрохимик.

Илья Иннокентьевич знает, что говорит. Слава монгольской облепихи, знаменитых монгольских соков, вин началась с его лёгкой руки. В середине 1990-х годов, по приглашению монгольских бизнесменов-аграриев, Федоров работал в одном из аймаков, возле монастыря Дзун Мод, древней столицы Кара-Корум.

Как утверждают эксперты, Монголия продает продукции из облепихи, в разные страны мира, не менее чем на 1 млрд долларов в год.

Также учёный показал мастер-класс по проверке качества почвы: надо выкопать небольшое углубление, взять на ладонь горсточку земли, на глубине 20-30 см. Попробовать - скатается маленькая «колбаска» из почвы?

- Если скатать её легко, почва склеится и не развалится на кусочки - значит, плодородность неплохая. Но наши земли Бурятии близки к суглинкам. Надо вносить перегной, фосфорные, аммиачные удобрения, хотя бы понемногу - об этом знают все, - сообщает Илья Иннокентьевич.

- Земля в Тункинской долине - особо ценная. Тут есть два поистине уникальных фактора. Во- первых, по мировым стандартам, вся сельхозпродукция, выращенная вдали от промышленных предприятий, не менее чем за 100 км, считается экологически чистой. Во-вторых, в Тункинской долине также рекордное количество солнечных дней. Воздух горный, чистый, разреженный. Природный ультрафиолет облучает все, что растет здесь. Дарит солнечную энергию, а от неё - рекордное же содержание полезных витаминов, микроэлементов, - подчеркнул специалист.
  
В прошлом году «Байкал-Daily» сообщал, что облепиха в числе девяти региональных брендов представляла Бурятию в национальном конкурсе «Вкусы России».

Несколькими годами ранее в Бурятии не раз обсуждались перспективы возрождения облепиховых садов и создания бренда облепихи, проводились переговоры с инвесторами. Активность в переговорном процессе проявлял тогдашний министр по инвестициям Антон Виноградов, ныне уже покинувший правительство Бурятии.

В прошлого года облепиховый сад был заложен в Баргузинском районе - на одном гектаре были высажены 1300 деревцев облепихи.


облепиха бренд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёный заявил, что бурятская облепиха может стать брендом №1
Учёный заявил, что бурятская облепиха может стать брендом №1
Экономика, 05.05.2022
Кандидат сельскохозяйственных наук рассказал о преимуществах тункинской облепихи
Улан-Удэ и Кызыл впервые с советских времён свяжет прямой рейс
Улан-Удэ и Кызыл впервые с советских времён свяжет прямой рейс
Экономика, 05.05.2022
По словам гендиректора аэропорта «Байкал», рейс ждали очень долго
В Еравнинском районе Бурятии стартовал капремонт дороги
В Еравнинском районе Бурятии стартовал капремонт дороги
Экономика, 04.05.2022
Замене подлежит около 30 километров дорожного полотна
В Монголию через Бурятию в апреле вывезли 11 млн яиц
В Монголию через Бурятию в апреле вывезли 11 млн яиц
Экономика, 04.05.2022
Проблем с документами не возникло
В Бурятии квадратные метры вновь подорожали
В Бурятии квадратные метры вновь подорожали
Экономика, 04.05.2022
Цена за «квадрат» на вторичном рынке уже превысила 80 тысяч рублей
В Бурятии провели форум делового сотрудничества с Монголией
В Бурятии провели форум делового сотрудничества с Монголией
Экономика, 03.05.2022
Монгольская сторона заявила о важности продолжения транзитных перевозок через Россию
В России ключевая ставка снизилась до 14% годовых
В России ключевая ставка снизилась до 14% годовых
Экономика, 30.04.2022
Центробанк принял решение снизить ключевую ставку
Трутнев призвал Улан-Удэнский ЛВРЗ начать выпускать контейнеры
Трутнев призвал Улан-Удэнский ЛВРЗ начать выпускать контейнеры
Экономика, 28.04.2022
«У нас как раз контейнеров не хватает», - заявил полпред президента в ДФО
В Улан-Удэ сдаваемые в аренду квартиры окупятся в среднем за 22 года
В Улан-Удэ сдаваемые в аренду квартиры окупятся в среднем за 22 года
Экономика, 28.04.2022
Доходность от сдачи квартиры в аренду снижается
В Бурятии приступили к ремонту дороги вблизи Закаменска
В Бурятии приступили к ремонту дороги вблизи Закаменска
Экономика, 28.04.2022
Ремонтируют участок протяжённостью 4,5 км
В Бурятии увеличат господдержку на производство картофеля и других овощей
В Бурятии увеличат господдержку на производство картофеля и других овощей
Экономика, 28.04.2022
В рамках нового федерального проекта поддержку смогут получить и личные подсобные хозяйства
Бурятия дополнительно получит миллиард рублей на дороги
Бурятия дополнительно получит миллиард рублей на дороги
Экономика, 26.04.2022
Глава Бурятии назвал дороги, на ремонт которых потратят эти деньги
Бурятия получит 300 млн на быстровозводимые гостиницы
Бурятия получит 300 млн на быстровозводимые гостиницы
Экономика, 25.04.2022
Это будут полноценные тёплые, просторные здания
В России запустят льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов
В России запустят льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов
Экономика, 25.04.2022
Льгота будет распространяться только на новостройки
Жители Бурятии не запаслись автозапчастями из-за нехватки средств
Жители Бурятии не запаслись автозапчастями из-за нехватки средств
Экономика, 25.04.2022
Лишь 5% автолюбителей закупили впрок запасные части и расходники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^