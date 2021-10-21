Бурятию представляют 9 региональных брендов
Голосование за региональный бренд второго национального конкурса «Вкусы России» пройдёт с 20 октября по 7 ноября. Всего в этом году подано более 700 заявок из 84 субъектов страны.
Бурятию представляют 9 региональных брендов: «Кедровый орех Бурятии», «Черёмуха Бурятии», «Облепиха Бурятии», «Боргойское мясо», «Оронгойские арбузы», «Чай бурятских знахарей», «Бурятская байкальская смолка», «Бурятская тушёнка» и «Живая вода Бурятии».
От Иркутской области подано семь заявок для участия в конкурсе. Регион представляют такие продукты как «Иркутские пельмени», «Байкальский кедровый орех», «Качугское масло», «Байкальские пельмени», «Байкальское кедровое масло», «Байкальские вафли», вода питьевая природная «Байкал». Бренды борются за победу в четырёх номинациях: «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Вкус природы» и «На всю страну». В прошлом году область была представлено тремя продуктами, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
По информации министерства сельского хозяйства Забайкалья, в конкурсе от края участвуют семь продуктов. В число региональных брендов вошли минеральная вода «Кука курортная», «Забайкальский грильяж», травяные чаи, чаговый чай, «Шерловогорские мясные полуфабрикаты», кедровая мучка и кедровый жмых.
Бренды оценят экспертная комиссия и жители в ходе народного голосования. Проголосовать за участников конкурса можно на официальном сайте конкурса. Итоги конкурса по восьми номинациям будут объявлены в ноябре на торжественной церемонии награждения победителей.
Напомним, что в прошлом году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян, которые определили трёх фаворитов среди почти 500 брендов. Одним из победителей в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы.
Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Итоги подведут в онлайн-формате
Бурятию представляют 9 региональных брендов
На уловку мошенника попались пятеро мужчин
Новое здание заменило старое
Акция состоится завтра, 22 октября
Родственники ходят перезахоронить воина в республике
Осуждённые получат возможность дополнительного заработка
Поступило с начала года 17 звонков
Дети поставлены на учёт
Возбуждены уголовные дела
Житель республики выстрелил в пенсионерку, когда та подошла к окну
Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой
Показ состоялся в рамках Недели моды
Книгу установили в селе Хомутово
Студентам показали лесные инструменты