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Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»

Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»
Общество,  Фото:Вкусы России 2021
Бурятию представляют 9 региональных брендов

Голосование за региональный бренд второго национального конкурса «Вкусы России» пройдёт с 20 октября по 7 ноября. Всего в этом году подано более 700 заявок из 84 субъектов страны.

Бурятию представляют 9 региональных брендов: «Кедровый орех Бурятии», «Черёмуха Бурятии», «Облепиха Бурятии», «Боргойское мясо», «Оронгойские арбузы», «Чай бурятских знахарей», «Бурятская байкальская смолка», «Бурятская тушёнка» и «Живая вода Бурятии».

От Иркутской области подано семь заявок для участия в конкурсе. Регион представляют такие продукты как «Иркутские пельмени», «Байкальский кедровый орех», «Качугское масло», «Байкальские пельмени», «Байкальское кедровое масло», «Байкальские вафли», вода питьевая природная «Байкал». Бренды борются за победу в четырёх номинациях: «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Вкус природы» и «На всю страну». В прошлом году область была представлено тремя продуктами, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

По информации министерства сельского хозяйства Забайкалья, в конкурсе от края участвуют семь продуктов. В число региональных брендов вошли минеральная вода «Кука курортная», «Забайкальский грильяж», травяные чаи, чаговый чай, «Шерловогорские мясные полуфабрикаты», кедровая мучка и кедровый жмых.

Бренды оценят экспертная комиссия и жители в ходе народного голосования. Проголосовать за участников конкурса можно на официальном сайте конкурса. Итоги конкурса по восьми номинациям будут объявлены в ноябре на торжественной церемонии награждения победителей.

Напомним, что в прошлом году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян, которые определили трёх фаворитов среди почти 500 брендов. Одним из победителей в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы.
конкурс гастрономия Бурятия Иркутская область Забайкальский край

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