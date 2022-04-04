Строители получат важную меру господдержки
О продлении одной из мер поддержки строительной отрасли на фоне санкций шла речь на региональном штабе по строительству под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. Теперь в рамках антикризисных мер строителям могут увеличивать стоимость заключенных госконтрактов до конца 2022 года. Эта мера поддержки поможет компенсировать застройщикам выросшие расходы.
- Ранее были внесены изменения в положения постановлений правительства РФ, которые предусматривали меры поддержки в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы. Теперь в рамках антикризисных мер действие этих положений распространено и на 2022 год. Так до конца года заказчик совместно с подрядной организацией сможет увеличить цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
При этом изменение стоимости не должно превышать 30%.
Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительный контракт/договор.
- Также данная мера окажет помощь при реализации национальных проектов, в том числе нацпроекта «Жильё и городская среда», в рамках которого у нас в Бурятии проходит благоустройство общественных и дворовых территорий, строятся многоквартирные дома для переселенцев из аварийного жилья и объекты коммунальной инфраструктуры, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 20-х числах марта сообщалось о том, что некоторые виды стройматериалов подорожали до 30%. Власти Бурятии признали, что «строительный сезон будет непростым». При этом снижать темпы строительства не планируется.
В Бурятии строителям увеличат цену госконтрактов до 30%
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