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Цены на стройматериалы в Бурятии выросли до 30%

Цены на стройматериалы в Бурятии выросли до 30%
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
«Строительный сезон будет не простой», - отметил зампред правительства Бурятии

В Бурятии провели мониторинг цен на рынке основных строительных материалов в республике за три последних месяца. Некоторые виды стройматериалов подорожали до 30%, сообщили в пресс-службе минстроя республики.

Так, анализ показал, что существенно выросла стоимость на следующие виды строительных материалов:

• газобетонных блоков - на 23 %,
• привозного кирпича керамического – на 10,5 %,
• труб профильных из металлопроката – на 16,7 %,
• бетона тяжёлого класса В15 – на 14,3 %,
• гидроизоляционного материала (в частности «Техноэласт») – на 19,2 %,
• стеклохолста – на 30,2 %,
• линолеума – на 27,3 %.

- Без изменений, либо с небольшим ростом цены, остались материалы для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и отделочные материалы, - заявили в минстрое.

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников ранее признал, что «строительный сезон будет не простой».

- Однако трудная ситуация была и в период пандемии. Несмотря на все сложности, мы смогли ввести в эксплуатацию большое количество объектов. Поэтому и сейчас перед нами будет стоять ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства, а наоборот, увеличить их. В этом году мы уже начали осуществлять строительство масштабных проектов. Это 10 школ в рамках концессионного соглашения, театр «Ульгэр», очистные сооружения и многое другое, - заявил Евгений Луковников.

В Бурятии рассматривается возможность замещения импорта на российские или иные доступные аналоги, сообщил глава минстроя республики Николай Рузавин.

- Также если будет зафиксирован чрезмерный рост цен, мы имеем право направить материалы в УФАС, для принятия мер реагирования, - отметил он.

Госэкспертиза Бурятии уже выдала положительные заключения на удорожание цены контрактов в связи с ростом цен на стройматериалы по нескольким крупным объектам. Это строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ, строительство третьего моста через Уду, капитальный ремонт автомобильной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье, строительство школы на 275 мест в селе Курумкан.

О том, что строителей, выполняющих работы по госконтрактам, поддержат, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил 10 марта
строительство санкции

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