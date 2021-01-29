Возводить отель на Байкале в Бурятии начнут весной

- Сегодня мы обсуждаем строительство гостиничного комплекса с термальными источниками на территории участка Турка ОЭЗ «Байкальская гавань». Компания «Грин Флоу Байкал» - один из первых инвесторов, которые реально приступили к реализации своего проекта. До этого достаточно много было заявок со стороны иностранных компаний, однако инвесторы из России нам более понятные. На сегодня закончена разработка проектной документации, сейчас она проходит государственные экспертизы, - сообщил Евгений Луковников.







- По словам инвестора, строительство комплекса начнётся в апреле этого года и завершится летом 2022 года, - подытожил Евгений Луковников.









