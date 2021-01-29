Возводить отель на Байкале в Бурятии начнут весной

В Бурятии завершена разработка проектной документации по отелю «Green Flow Baikal», который планируют построить на берегу Байкала в Турке. Сейчас проектная документация проходит государственные экспертизы, сообщил на своей странице в Facebook зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- Сегодня мы обсуждаем строительство гостиничного комплекса с термальными источниками на территории участка Турка ОЭЗ «Байкальская гавань». Компания «Грин Флоу Байкал» - один из первых инвесторов, которые реально приступили к реализации своего проекта. До этого достаточно много было заявок со стороны иностранных компаний, однако инвесторы из России нам более понятные. На сегодня закончена разработка проектной документации, сейчас она проходит государственные экспертизы, - сообщил Евгений Луковников.
Также он добавил, что идёт процесс обсуждения организации строительства, транспортные схемы подвоза материалов.
- По словам инвестора, строительство комплекса начнётся в апреле этого года и завершится летом 2022 года, - подытожил Евгений Луковников.
Как сообщал «Байкал-Daily», планируется строительство 4-звёздочного отеля. Также на территории комплекса должны появиться ресторан, лобби и гастро-бар, оздоровительный комплекс с банями и термальными зонами, открытые и закрытые бассейны с водой из минеральных источников, тренажёрный зал, конгресс-центр и парковая зона.
На прошлой неделе стало известно, что освободился пост гендиректора «Байкальской гавани». Алексей Тогошиев, занимавший эту должность почти три года, уволился по собственному желанию.