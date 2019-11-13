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Крематорий в Улан-Удэ появится в 2020 году

Крематорий в Улан-Удэ появится в 2020 году
Экономика, 
Изначально крематорий планировали достроить уже этой осенью

На сегодняшней пресс-конференции главы Бурятии Алексея Цыденова затронули тему строительство крематория.

Как сообщал «Байкал-Daily», его строительство началось в начале этого года. Сдать объект в эксплуатацию обещали в сентябре 2019 года, однако этого не случилось.

Алексей Цыденов сказал, что для завершения строительства необходимо оборудование, которое поступит в апреле следующего года. Глава республики подытожил, что крематорий появится в 2020 году.

Крематорий располагается вблизи с городским кладбищем «Южное», в районе Спиртзаводского тракта. Ранее сообщалось, что здесь создадут парк памяти с обустройством колумбария для хранения праха в специальных урнах. Само здание крематория площадью 1 100 квадратных метров. В нём будет обустроено два зала прощаний. Предусмотрены отдельные технологические помещения для подготовки умерших, для кремации.

В крематории построят две печи, одна из которых будет резервной.

Речь о строительстве крематория в Улан-Удэ идёт уже много лет. В 2005 году проектом заинтересовались сразу несколько инвесторов. Однако из-за отсутствия нормативной базы проект не был воплощён в жизнь. В 2016 году прежний мэр города Александр Голков даже заявил, что крематорий не будет построен. Причиной тому стал запрет строительства таких сооружений на территории городских округов, но при этом Голков не исключал того, что будет возведено хранилище урн с прахом после кремации.

Но в начале 2018 года Бурятии подписал распоряжение о выделении земельного участка под строительство крематория.
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