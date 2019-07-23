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Площадь Славы в Улан-Удэ реконструируют за 44 миллиона

Площадь Славы в Улан-Удэ реконструируют за 44 миллиона
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
На площади Славы обещают зелёные зоны, карусель и туалет

В Улан-Удэ началась реконструкция площади Славы. На этом месте появится новый парк отдыха, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Комитетом городского хозяйства заключил контракт на выполнение работ по реконструкции и благоустройству площади Славы на общую сумму 44 миллиона 963 тысячи рублей. Работы планируется завершить к 1 сентября 2019 года.

- Здесь полностью отремонтируют плитку, бордюры. Будет построена новая сцена и площадка для проведения культурно- массовых мероприятий. Территория площади будет огорожена, появятся новые зелёные зоны. Будут установлены новые лестницы с подпорной стенкой, модульный туалет, скамейки, урны, светильники и летний водопровод. Будет организовано озеленение этой общественной территории: будут высажены деревья и кустарники яблони сибирской, розы ругозы, рябины, курильского чая. Кроме того, будут установлены качалки, карусель, два детских игровых комплекса, стол-песочница, качели, велопарковка, видеонаблюдение и фонтан, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.



Подрядная организация уже демонтировала плитку и фонтан. Закупается необходимое оборудование, ведутся работы по электроснабжению, выставлена охрана, планируется установка ограждения.

На втором этапе работы, которая касается реконструкции нижней части площади Славы, находящейся в охранной зоне, предусмотрены следующие виды работ: ремонт пилонов мемориальных досок, замена плиточного основания, устройство пандусов и посадка зелёных насаждений.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на опубликованный проект реконструкции площади Славы поступило множество замечаний от улан-удэнцев. Жители не поняли, зачем нужны большие пустые площади, заложенные тротуарной плиткой, которые из-за отсутствия зелени в жару превратятся в «раскалённую сковородку». Возникли вопросы и к небольшому количеству скамеек. Замечания в мэрии обещали учесть.






реконструкция
 
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