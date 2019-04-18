Проект реконструкции площади Славы в Улан-Удэ доработают



Как сообщал «Байкал-Daily», 16 апреля и. о. главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков в Facebook опубликовал дизайн-проект будущей площади Славы и предложил горожанам высказать предложения и замечания.













На проект поступил ряд замечаний. Горожанам не пришлись по душе большие пустые площади, заложенные тротуарной плиткой и отсутствие высоких зелёных насаждений. Это означает, что солнечную жаркую погоду на лавочках не будет тени. Возникли вопросы и к небольшому количеству скамеек.Сегодня Игорь Шутенков встретился с местными жителями на самой площади Славы.- Сейчас рассматривается вопрос о размещении большего количества посадочных мест. Чтобы защитить людей от солнца, мы решаем куда их поставить. Либо под деревья, чтобы была естественная тень, либо установить какие-то скамейки с навесами, – заверил заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Николай Попов.Также людей взволновало, что же станет с мемориальными досками, на которых нанесены имена работников ЛВРЗ, ушедших на фронт, и памятником. Так как эти объекты являются культурным наследием, их видоизменять не будут, лишь отреставрируют и поменяют плитку. План реставрации пока ещё разрабатывается.Кардинально изменится лишь верхняя часть площади Славы: от улицы Буйко до Комсомольской. Там будет произведён ремонт чаши фонтана и его системы, установят урны и скамейки со спинками и подлокотниками, заменят освещение, посадят в несколько раз больше растительности, чем планировалось раньше. Для людей с ограниченными возможностями, помимо пандусов, установят туалеты. В самом верху площади появится сцена для концертов и других культурных мероприятий.- Нужно площадь сделать так, чтобы она была удобна для всех возрастных категорий. И для детей, и для молодёжь, которые могли бы кататься здесь на роликах, скейтах, велосипедах. Скажу честно, дизайн-проект практически не соответствует действительности. Приезжая на место, смотришь совсем другую конфигурацию, нежели на картинках. Посовещавшись, мы приняли к мнению, что проект нужно всё-таки доработать, – сообщил Игорь Шутенков.Проект будут дорабатывать в течении двух недель. После этого он вновь будет выставлен на обсуждение общественности.Общая стоимость реконструкции площади Славы составит порядка 44 миллионов рублей. Финансирование выделено в рамках программы «Формирование современной городской среды». Работы начнутся уже этим летом.