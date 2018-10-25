Путин назначил Александра Осипова врио губернатора Забайкальского края

Президент Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.
В среду «поздно вечером в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Осиповым, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края», сообщается на сайте Кремля.
Говоря об основных направлениях социально-экономического развития Забайкалья, Осипов назвал среди них реализацию крупных проектов, в том числе освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других. «Для их успешного, устойчивого функционирования необходима обеспечивающая инфраструктура, включая создание социальных объектов для нужд сотрудников создаваемых предприятий», - подчеркнул он.
Осипов попросил у Путина поддержки в разработке плана социального обеспечения «точек роста» Забайкальского края. По словам врио губернатора, такие планы разработаны и уже реализуются в Дальневосточном федеральном округе.
Ранее Александр Осипов занимал пост первого замминистра по развитию Дальнего Востока. В июне 2018 года был освобождён от должности по собственному желанию. Является вице-президентом общественной организации «Деловая Россия», а также председателем совета директоров энергосбытовой компании «Энергосбережение».
11 октября Наталья Жданова подала в отставку с поста губернатора Забайкальского края. В видеообращении к жителям региона она объяснила своё решение «внутренними мотивами» и объективными жизненными обстоятельствами. Предшественник Ждановой Константин Ильковский также не смог отработать полный срок – он покинул пост в феврале 2016 года из-за срыва программы расселения аварийного жилья. Жданова, которая на момент трудилась спикером Законодательного Собрания, была назначена врио губернатора. Затем выиграла выборы губернатора, получив 54% голосов.