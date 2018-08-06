С работниками «Улан-Удэстальмоста» обещали расплатиться за 2 месяца

- Задолженность по зарплате будет погашена до октября, по текущей задолженности в августе. Завод действительно обеспечен заказами, в ближайший год простоя из-за отсутствия заказов не будет, - заверил собственник предприятия Туфан Садыгов. - На сегодняшний день завод сырьём обеспечен почти на 60%. И единственный вопрос сегодня в том, чтобы вовремя исполнять те заказы, которые разместили компании, выполняющие государственные заказы, и которые не хотелось бы срывать. На заводе есть некий кадровый голод, соответственно, мы эту ситуацию сегодня обсудили и приглашаем бывших работников. Обеспечим рост, стабильность и зарплату.







- Главная наша задача – чтобы завод работал, работал постоянно, чтобы у людей была стабильная зарплата, без задержек, чтобы заказы на заводе были. Чтобы ситуация была прогнозируемая, и позволяла людям уверенно чувствовать себя, - заявил Алексей Цыденов. - На заводе сформирован хороший портфель заказов на 2018 год – более 15 тысяч тонн. Это с 2014 года самый большой объём. Для примера в 2016 году объём заказов составлял 2,5 тысячи тонн. И, теперь важно, чтобы эти заказы были вовремя и качественно исполнены.







Глава республики также обратился к работникам завода.







- Сейчас судьба завода, во многом, в руках работников. Если заказы будут исполняться вовремя и соответствующего качества, то будет у завода другая перспектива. Мы сегодня обсуждали не только текущее состояние дел, но и планы развития завода. Мы понимаем, что перспективы есть, и объемы производства могут быть увеличены серьёзно. Но сейчас нужно показать, что завод работает стабильно и уверенно. И с хорошим качеством. Что касается действий руководства завода, акционеров, наших действий: мы находимся в постоянном контакте, будем держать ситуацию на постоянном контроле и сделаем так, чтобы завод не только жил, но и развивался, - сказал Цыденов.





Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце июля «Улан-Удэстальмост» приостановил работу из-за задолженности по электроэнергии . Завод остался без света из-за задолженности в почти 50 миллионов рублей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 5 августа провёл на заводе «Улан-Удэстальмост» совещание с участием собственника предприятия Туфана Садыгова, зампредов правительства республики по экономическому развитию Игоря Зураева и по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, мэра Улан-Удэ Александра Голкова, гендиректора «Бурятэнерго» Андрея Меделянова и гендиректора «Читаэнергосбыт» Алексея Гончарова.Стороны рассматривали вопросы обеспечения стабильной работы завода, мероприятия по погашению задолженности по заработной плате и реструктуризации задолженности перед энергетиками, работы котельной завода в зимний период.По итогам совещания принята дорожная карта. По одному из самых важных вопросов, погашению задолженности перед работниками завода на сумму порядка 19 миллионов рублей, была достигнута договорённость о погашении в течение двух месяцев, сообщает пресс-служба правительства республики.С компаниями «МРСК Сибири» и «Читанэнергосбыт» планируется заключить соглашения о реструктуризации задолженности. Достигнута договоренность о том, что энергокомпании не будут проводить внеплановые отключения, в свою очередь завод будет вносить текущие платежи и погашать задолженность согласно утверждённому графику.Руководство завода и города доложили о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к прохождению зимы. В данный момент формируются запасы угля на котельной «Улан-Удэстальмоста», которая обеспечивает теплом сам завод и 288 жилых домов и социальные объекты поселков Солнечный, Новый Солнечный, Зеленый, Новый Зеленый горда Улан-Удэ.Предприятие удалось спасти благодаря слаженным действиям республиканских властей, бизнеса и основного кредитора - «Сбербанка», отметил Туфан Садыгов.- Принятые меры, когда местные власти, основной кредитор (государственный банк) и бизнес собрались вместе, не дали развалиться большому игроку на рынке. И если бы не эта договорённость, мы бы сегодня тут не стояли, а видели бы развалину, - отметил собственник предприятия.По итогам встречи глава республики сообщил, что совместно со всеми заинтересованными лицами был выработан план мероприятий по выводу предприятия из кризиса. По всем текущим проблемам были найдены варианты решения.