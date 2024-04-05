Глава Бурятии рассказал, что надо для счастья человеку

Алексей Цыденов опубликовал видео о будущем в республике
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в своём телеграм-канале ролик о тех, кто видит своё будущее в республике.
- Что для счастья человеку надо? Иметь семью, дом и любимое занятие. Послушайте героев этого ролика. Каждый из них выбрал своё дело здесь, в родных краях, занимается им и счастлив. Слушая их, ещё раз убеждаюсь, что у нас в республике есть все для реализации потенциала в самых разных отраслях: от промышленности до творчества. Главное – всё делать с любовью. Живи, твори и путешествуй! Будущее в Бурятии, - поделился глава.
Цитаты героев ролика:
- Наши вертолёты летают по всему миру. Я горжусь, что я причастна к этому производству и вношу свой небольшой вклад. Мне нравится моя работа, потому что она разнообразная, не сидим на одном месте, - отметила герметизаторщик АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолёты России» ГК «Ростех» Ильяна Черепанова.
- Наше небольшое фермерское хозяйство обеспечивает не только нас, но и жителей нашего посёлка, республики экологически чистой продукцией. Как-то потянуло, наверное, в родные края. Родители дарят нам корову, и вот мы с одной коровы начинаем потихонечку, помаленечку разводить своё хозяйство. Нам очень нравится заниматься нашим любимым семейным делом, где у каждого есть своя работа, - рассказывает глава КФХ Павел Чойжамсуев, Селенгинский район.
- Улан-Удэнский ЛВРЗ является самым большим в России заводом по ремонту электровозов. У нас самые большие объёмы по всей России и во всем «Желдорреммаше». На завод пришёл в 2014 году, потому что на заводе у меня работает вся моя семья. И мой дедушка, который работает здесь уже 55 лет. Мы с гордостью можем сказать, что мы причастны ко всем железнодорожным перевозкам. Я на работе провожу больше времени, чем дома. И здесь люди мне практически также близки, как и моя семья, - делится слесарь-электрик подвижного состава ЛВРЗ Андрей Залуцкий.
- Мы создаём изделия из керамики и посуду из фарфора. Наша продукция несёт в себе частичку родного края и расходится по всему миру. Мне нравится создавать то, что у меня в голове. Я уже сразу вижу, как она будет смотреться в керамике. За этой свободой я не чувствую никакой рутины. Я не чувствую, что мне ставят рамки. Мне это очень нравится, - рассказывает керамист студии керамики «Домбо» Екатерина Коротких.
Глава Бурятии рассказал, что надо для счастья человеку
Власть, Фото:
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