«Случай беспрецедентный»: Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение после встречи с людьми

Нападавший задержан

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил вечером 4 апреля ножевое ранение в живот. Нападение произошло на выходе из здания дома культуры «Строитель» в Апатитах, где прошла встреча с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Чибис самостоятельно дошёл до машины. Его прооперировали в Апатитско-Кировской центральной районной больницы (ЦРБ).

Нападавшего мужчину задержали. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии его ранили. Личность преступника устанавливается.

«Сейчас самое главное - это здоровье губернатора Чибиса. Случай беспрецедентный, но всё потом. Сейчас молимся на врачей», - написал в своём телеграм-канале политолог Марат Баширов.

На данный момент операция завершена. Она длилась более часа.

«Состояние тяжёлое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», - заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев.

Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев работает в Апатитах. Он рассказал о текущем состоянии губернатора:

«Состояние тяжёлое, стабильное. Помощь медицинская в необходимом объёме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз».

Глава региона находится в палате интенсивной терапии под наблюдением.

Начато расследование

Следователи СК во главе с руководителем следственного управления по Мурманской области Андреем Ефремовым работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведётся работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления, сообщает телеграм-канал оперативного штаба области.

Источник сообщил РИА Новости, что предположительно напавший на Чибиса житель Апатитов привлекался ранее за причинение вреда здоровью.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования.

«Губернатору Андрею Чибису пожелаем здоровья и скорейшего возвращения в строй, а остальным его коллегам - усилить охрану и бдительность, - пишет иркутский телеграм-канал Шишкин лес live. - Теперь главы регионов - одни из основных точек сборки в вертикали власти и кому-то могут показаться законной целью».

Справка:

Андрей Чибис (род. 19 марта 1979 года, Чебоксары) - губернатор Мурманской области.

Окончил Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция» (юрист, кандидат юридических наук).

Во время своей трудовой деятельности работал на руководящих позициях министерства регионального развития РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО «Российские коммунальные системы» и др.

21 марта 2019 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года избран губернатором Мурманской области.