09 июля

Популярное

В Улан-Удэ турмаршруты проверят на безбарьерную среду

В Улан-Удэ турмаршруты проверят на безбарьерную среду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Информацию внесут в одну из российских поисково-информационных картографических служб

10 июля столица Бурятии присоединится к общероссийской акции «Гостеприимный город для всех». Участники акции: маломобильные горожане: люди с ограниченными возможностями, «серебряного возраста», мамы с колясками, пользователи самокатов – смогут проверить и оценить доступность городской среды.

-Мы хотим, чтобы наш город стал доступнее для всех категорий граждан, туристов, в том числе и для маломобильных граждан. С этой целью мы присоединяемся к общероссийскому флэшмобу и 10 июля пройдём по популярным экскурсионным маршрутам, по «зелёной линии», в центре города вместе с представителями общественных организаций, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями, мам с колясками, - рассказал на брифинге в мэрии Аржан Малацагаев, зампредседателя комитета экономического развития и туризма администрации города Улан-Удэ.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, участники акции пройдут по трём маршрутам в центре города. Одна группа пойдёт с площади Советов, вторая с улицы Соборная, третья от гостиницы «Бурятия». И все соберутся на площади Революции, чтобы обсудить итоги.

Главная цель участников акции – по ходу маршрута внести информацию о доступности городской среды (например, проверить наличии пандусов, кнопок вызова персонала). За каждой группой закреплены волонтёры, которые будут помогать по маршруту.

- Безбарьерная среда подразумевает не только людей с ограниченными возможностями, но и детей на самокатах, мам с колясками. Это направление нужно и дальше развивать, потому что это создаёт узнаваемость, доброжелательность и открытость нашего города к туристам, которые имеют ограниченные возможности в движении. Улан-Удэ развивается в этом направлении и для нас, для туроператоров, это создаёт предпосылки для развития инклюзивного туризма, – сказал Дмитриев Вячеслав, председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии.

Улан-Удэ туризм безбарьерная среда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии развернётся фестиваль водных видов спорта
В Бурятии развернётся фестиваль водных видов спорта
Общество, 09.07.2024
Он пройдёт в Кабанском районе, в окрестностях села Посольское
В райцентре Бурятии отпразднуют день села
В райцентре Бурятии отпразднуют день села
Общество, 09.07.2024
Праздник отметят в Петропавловке
Иркутские спелеологи исследовали новые пещеры в Монголии
Иркутские спелеологи исследовали новые пещеры в Монголии
Общество, 09.07.2024
Завершилась международная экспедиция «Хубсугул-2024»
В Иркутске покажут древний бурятский обряд
В Иркутске покажут древний бурятский обряд
Общество, 09.07.2024
Показ реконструкции приурочен ко Дню семьи, любви и верности
В Улан-Удэ турмаршруты проверят на безбарьерную среду
В Улан-Удэ турмаршруты проверят на безбарьерную среду
Общество, 09.07.2024
Информацию внесут в одну из российских поисково-информационных картографических служб
В Бурятию на буддийский форум приедут гости из 11 стран
В Бурятию на буддийский форум приедут гости из 11 стран
Общество, 09.07.2024
Открытие мероприятия состоится 13 августа
В Туве проходит чемпионат России по стрельбе из лука
В Туве проходит чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 09.07.2024
В турнире принимают участие спортсмены из Бурятии
Остановки электричек в Бурятии получили новые названия
Остановки электричек в Бурятии получили новые названия
Общество, 09.07.2024
Также были переименованы остановочные пункты в Иркутской области
Иркутские учёные-экологи выступили против принятия поправок в закон о Байкале
Иркутские учёные-экологи выступили против принятия поправок в закон о Байкале
Общество, 09.07.2024
Они рекомендуют отклонить от рассмотрения предлагаемый законопроект

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^