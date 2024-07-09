В Улан-Удэ турмаршруты проверят на безбарьерную среду

Информацию внесут в одну из российских поисково-информационных картографических служб



10 июля столица Бурятии присоединится к общероссийской акции «Гостеприимный город для всех». Участники акции: маломобильные горожане: люди с ограниченными возможностями, «серебряного возраста», мамы с колясками, пользователи самокатов – смогут проверить и оценить доступность городской среды.



-Мы хотим, чтобы наш город стал доступнее для всех категорий граждан, туристов, в том числе и для маломобильных граждан. С этой целью мы присоединяемся к общероссийскому флэшмобу и 10 июля пройдём по популярным экскурсионным маршрутам, по «зелёной линии», в центре города вместе с представителями общественных организаций, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями, мам с колясками, - рассказал на брифинге в мэрии Аржан Малацагаев, зампредседателя комитета экономического развития и туризма администрации города Улан-Удэ.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, участники акции пройдут по трём маршрутам в центре города. Одна группа пойдёт с площади Советов, вторая с улицы Соборная, третья от гостиницы «Бурятия». И все соберутся на площади Революции, чтобы обсудить итоги.



Главная цель участников акции – по ходу маршрута внести информацию о доступности городской среды (например, проверить наличии пандусов, кнопок вызова персонала). За каждой группой закреплены волонтёры, которые будут помогать по маршруту.



- Безбарьерная среда подразумевает не только людей с ограниченными возможностями, но и детей на самокатах, мам с колясками. Это направление нужно и дальше развивать, потому что это создаёт узнаваемость, доброжелательность и открытость нашего города к туристам, которые имеют ограниченные возможности в движении. Улан-Удэ развивается в этом направлении и для нас, для туроператоров, это создаёт предпосылки для развития инклюзивного туризма, – сказал Дмитриев Вячеслав, председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии.



