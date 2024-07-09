На трассе «Байкал» установили новое табло переменной информации

Оно появилось в посёлке Култук



На трассе Р-258 «Байкал» в населённом пункте Култук Слюдянского района Иркутской области смонтировали новое двустороннее табло переменной информации (ТПИ). Оно необходимо для своевременного оповещения автолюбителей о состоянии дорог, проведении ремонтных работ на участках, изменениях в организации движения, ограничениях скорости движения, маршрутах объезда мест скопления транспорта.



С этого года в целях обеспечения безопасности дорожного движения табло сможет оповещать автомобилистов, направляющихся как в Бурятию, так и выезжающих из республики. Размеры нового двустороннего табло значительно больше предыдущего: ширина ‒ 8 м, а высота ‒ 2 м.



Напомним, что в 2017 году на 101-м км автодороги в населённом пункте Култук впервые было установлено одностороннее ТПИ. Оно информировало автомобилистов, которые направляются из Иркутской области в сторону Бурятии. Об этом сообщает управление дорог «Южный Байкал».

