09 июля

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На трассе «Байкал» установили новое табло переменной информации

На трассе «Байкал» установили новое табло переменной информации
Общество,  Фото:ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Оно появилось в посёлке Култук

На трассе Р-258 «Байкал» в населённом пункте Култук Слюдянского района Иркутской области смонтировали новое двустороннее табло переменной информации (ТПИ). Оно необходимо для своевременного оповещения автолюбителей о состоянии дорог, проведении ремонтных работ на участках, изменениях в организации движения, ограничениях скорости движения, маршрутах объезда мест скопления транспорта.

С этого года в целях обеспечения безопасности дорожного движения табло сможет оповещать автомобилистов, направляющихся как в Бурятию, так и выезжающих из республики. Размеры нового двустороннего табло значительно больше предыдущего: ширина ‒ 8 м, а высота ‒ 2 м.

Напомним, что в 2017 году на 101-м км автодороги в населённом пункте Култук впервые было установлено одностороннее ТПИ. Оно информировало автомобилистов, которые направляются из Иркутской области в сторону Бурятии. Об этом сообщает управление дорог «Южный Байкал».
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