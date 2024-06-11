Объявлен шорт-лист Байкальского кинофестиваля

В него вошли 24 фильма



В короткий список XXIII-го Байкальского международного фестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина вошли 24 киноработы. Это восемь документальных фильмов, пять научно-популярных, три игровых и восемь анимационных лент. Их подали режиссёры из России, Ирана, Великобритании, Португалии, Германии, Румынии, Канады, Бельгии, Уругвая и Южной Кореи. Всего на суд жюри, в которое вошли сценаристы, продюсеры, кинокритики, режиссёры, было представлено более 180 фильмов из 35 стран мира.



В этом году подача заявок на фестиваль регламентировалась значительно большим количеством требований, чем в прошлом. Организаторы пошли на это намерено, чтобы дать возможность отборочной комиссии максимально качественно отработать с материалом.



- Все фильмы, которые вошли в конкурсную программу сняты с большим мастерством и, безусловно, будут интересны зрителям. Главным критерием отбора были актуальность заявленной тематики, творческое осмысление темы и, конечно, качественное воплощение, Также на кинофестивале будет представлена обширная внеконкурсная программа, - отметила заместитель директора Иркутского областного кинофонда, программный директор Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина «Человек и природа» Елена Утробина.



Напомним, что Байкальский международный кинофестиваль (БМКФ) «Человек и Природа» состоится в Иркутске с 17 по 27 сентября. Жюри кинофорума определит победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм», присудит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы и гран-при. Также традиционно будет присуждён приз за лучший полнокупольный фильм, специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий.



Гран-при фестиваля «Человек и Природа» составит в этом году 500 тысяч рублей. Кроме этого, в рамках кинофестиваля состоится 10-й, юбилейный Байкальский питчинг кинопроектов, где молодые режиссёры и сценаристы презентуют жюри свои идеи будущих кинокартин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 18+.

