«Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах»
В Забайкальском национальном парке в Бурятии засняли на видео шустрого горностая, совершившего дерзкую «кражу». Всё произошло на контрольно-наблюдательном пункте Малая Черемшана.
- Сперва горностай втирался в доверие, пользуясь своей милотой: строил глазки, вилял хвостиком с чёрной кисточкой, подбирался ближе к кордону. Позже он наглым образом намеревался пополнить свои запасы мясной провизией службы охраны. Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах, - с юмором поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Добычей зверька стал большой кусок мяса.
видео – «Заповедное Подлеморье», государственный инспектор в области охраны окружающей среды Елена Зеленкина
Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлой зимой на полевой базе Давша в Баргузинском заповеднике сняли забавное видео с осмелевшим соболем, который забрался в дом пытался своровать хлеб у госинспекторов.
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их получает почти половина жителей республики
Они провели тематические уроки
«Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах»
Он должен быть оригинальным и отражать местные особенности
В КГХ заявили, что ТГК-14 недогревает квартиры в нескольких микрорайонах
Их чествуют в аэропорту с хадаками
Люди заявили, что от снега расчистили только некоторые из них
Из Красноярского края его отправили в Приангарье
Певица осталась без выступлений сразу в трёх региональных центрах
Можно будет не ждать кондуктора
Из-за этого одной из них даже пришлось дойти до суда
Полостные операции больше не нужны
Свет отключат 5 и 6 февраля
Его не будет до 17:00
Таня рассказала, когда это произойдёт