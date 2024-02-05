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В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса

В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
«Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах»

В Забайкальском национальном парке в Бурятии засняли на видео шустрого горностая, совершившего дерзкую «кражу». Всё произошло на контрольно-наблюдательном пункте Малая Черемшана.

- Сперва горностай втирался в доверие, пользуясь своей милотой: строил глазки, вилял хвостиком с чёрной кисточкой, подбирался ближе к кордону. Позже он наглым образом намеревался пополнить свои запасы мясной провизией службы охраны. Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах, - с юмором поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Добычей зверька стал большой кусок мяса.


видео – «Заповедное Подлеморье», государственный инспектор в области охраны окружающей среды Елена Зеленкина 

Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлой зимой на полевой базе Давша в Баргузинском заповеднике сняли забавное видео с осмелевшим соболем, который забрался в дом пытался своровать хлеб у госинспекторов.

дикие животные национальный парк

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