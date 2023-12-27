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Биатлонист из Бурятии стал призёром межрегиональных соревнований

Биатлонист из Бурятии стал призёром межрегиональных соревнований
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Турнир проходил в Красноярске

В Красноярске завершились межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. В турнире приняли участие более 400 биатлонистов из восьми регионов страны. Спортсмены 13-18 лет разыграли награды в спринте и масс-старте.

Юный спортсмен из Бурятии Никита К. завоевал бронзовую медаль межрегиональных соревнований. Он стал призёром среди юношей младших возрастов в масс-старте на дистанции 2,5 км.

Никиту тренирует Валерий Милентьев, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Бурятия спорт биатлон

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