Биатлонист из Бурятии стал призёром межрегиональных соревнований

Общество, Фото: ЦСП РБ

Турнир проходил в Красноярске



В Красноярске завершились межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. В турнире приняли участие более 400 биатлонистов из восьми регионов страны. Спортсмены 13-18 лет разыграли награды в спринте и масс-старте.



Юный спортсмен из Бурятии Никита К. завоевал бронзовую медаль межрегиональных соревнований. Он стал призёром среди юношей младших возрастов в масс-старте на дистанции 2,5 км.



Никиту тренирует Валерий Милентьев, сообщает центр спортивной подготовки РБ.

