29 марта

28 марта

Популярное

В Бурятии бизнесмена понудили оформить трудовые отношения с работниками

В Бурятии бизнесмена понудили оформить трудовые отношения с работниками
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Представление внесла прокуратура

В Бурятии работодатель оформил трудовые отношения с тремя работниками только после представления Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры.

«Гусиноозёрская межрайонная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги общественного питания и доставки продуктов. Установлено, что предприниматель в установленном законом порядке не заключил трудовые договоры с тремя работниками. Тем самым гражданам не были обеспечены права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с этим межрайонный прокурор внёс работодателю представление. Только после нарушения были устранены, в том числе перечислены страховые взносы за работников в пенсионный орган.

Бизнесмена привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
трудовое законодательство прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Бизнес, 28.03.2024
Речь идёт об активах ОАО «Городские маршруты»
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
Бизнес, 28.03.2024
С жалобами обратились жители дома на станции Дивизионная
В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
Бизнес, 28.03.2024
С проверкой кредитной истории при трудоустройстве чаще всего сталкиваются менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам и закупкам
В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров
В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров
Бизнес, 27.03.2024
В настоящее время началась регистрация участников форума
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
Бизнес, 27.03.2024
Вопрос решился после вмешательства прокуратуры
Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Бизнес, 26.03.2024
Компенсацию взыскали судебные приставы
Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу
Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу
Бизнес, 25.03.2024
Нарушителя выявили в Кабанском районе
Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч
Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч
Бизнес, 22.03.2024
Пассажиров сняли с рейса из-за якобы превышения размеров ручной клади
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Бизнес, 22.03.2024
По планам, станет почти на 300 мест больше
В Улан-Удэ прокуратура проверила «Абсолют» с чадящей котельной
В Улан-Удэ прокуратура проверила «Абсолют» с чадящей котельной
Бизнес, 19.03.2024
Котельная работала при отключенной газоочистной установке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^