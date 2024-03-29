В Бурятии бизнесмена понудили оформить трудовые отношения с работниками

Представление внесла прокуратура



В Бурятии работодатель оформил трудовые отношения с тремя работниками только после представления Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры.



«Гусиноозёрская межрайонная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги общественного питания и доставки продуктов. Установлено, что предприниматель в установленном законом порядке не заключил трудовые договоры с тремя работниками. Тем самым гражданам не были обеспечены права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В связи с этим межрайонный прокурор внёс работодателю представление. Только после нарушения были устранены, в том числе перечислены страховые взносы за работников в пенсионный орган.



Бизнесмена привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

