Представление внесла прокуратура
В Бурятии работодатель оформил трудовые отношения с тремя работниками только после представления Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры.
«Гусиноозёрская межрайонная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги общественного питания и доставки продуктов. Установлено, что предприниматель в установленном законом порядке не заключил трудовые договоры с тремя работниками. Тем самым гражданам не были обеспечены права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим межрайонный прокурор внёс работодателю представление. Только после нарушения были устранены, в том числе перечислены страховые взносы за работников в пенсионный орган.
Бизнесмена привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
В Бурятии бизнесмена понудили оформить трудовые отношения с работниками
Бизнес, Фото:
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