Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»

Компенсацию взыскали судебные приставы



Герои мультфильма «Сказочный патруль» (0+) лишили бурятского предпринимателя 50 тысяч рублей. Такую сумму в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства с бизнесмена взыскали судебные приставы, сообщили в пресс-службе УФССП.



Как было выяснено в ходе судебного заседания, во время контрольной закупки в одном из улан-удэнских торговых центров представители правообладателя приобрели нелицензионный товар с логотипом «Сказочный патруль» и изображениями героев мультфильма «Алёнка», «Варя», «Маша» и «Снежка».



Поскольку материалами дела факт нарушения был подтвержден, суд установил компенсацию за нарушение исключительного права в размере 50 тысяч рублей: по 10 тысяч рублей за каждый из рисунков.



- На основании исполнительного документа, выданного Арбитражным судом Бурятии, судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство. Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства вместе с требованием об уплате задолженности в добровольный срок. На сегодняшний день индивидуальный предприниматель полностью уплатил сумму компенсации. Денежные средства перечислены взыскателю, - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.



