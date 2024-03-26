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Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»

Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компенсацию взыскали судебные приставы

Герои мультфильма «Сказочный патруль» (0+) лишили бурятского предпринимателя 50 тысяч рублей. Такую сумму в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства с бизнесмена взыскали судебные приставы, сообщили в пресс-службе УФССП.

Как было выяснено в ходе судебного заседания, во время контрольной закупки в одном из улан-удэнских торговых центров представители правообладателя приобрели нелицензионный товар с логотипом «Сказочный патруль» и изображениями героев мультфильма «Алёнка», «Варя», «Маша» и «Снежка».

Поскольку материалами дела факт нарушения был подтвержден, суд установил компенсацию за нарушение исключительного права в размере 50 тысяч рублей: по 10 тысяч рублей за каждый из рисунков.

- На основании исполнительного документа, выданного Арбитражным судом Бурятии, судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство. Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства вместе с требованием об уплате задолженности в добровольный срок. На сегодняшний день индивидуальный предприниматель полностью уплатил сумму компенсации. Денежные средства перечислены взыскателю, - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

судебные приставы авторские права

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