В Бурятии оператора связи штрафовали на 2,4 млн за звонки от мошенников

Жительнице Тункинского района мошенники позвонили несколько раз
В Бурятии мобильные операторы всё чаще получают штрафы за пропуск мошеннических звонков с подменных номеров. Сегодня прокуратура сообщила об очередном таком решении суда.
На этот раз жертвой телефонных мошенников стала жительница Тункинского района.
«Расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». По версии следствия, в июне 2023 года женщине поступили телефонные звонки. Звонившие представлялись сотрудниками банка, полиции и сообщали, что с её банковской карты пытаются снять денежные средства, в связи с чем ей необходимо перевести деньги на безопасный счёт. При этом звонившие использовали подменные номера телефонов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В нарушение федерального закона «О связи» оператор, принявший звонки с подменных номеров, не предпринял мер к их блокировке.
В отношении оператора возбудили четыре административных дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи». Отметим, для юрлиц по этой части статьи предусмотрен штраф в размере от 600 тысяч до миллиона рублей.
За каждое правонарушение суд назначил штраф в размере 600 тысяч рублей. Итого оператор должен будет выплатить 2,4 млн рублей.
Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров в декабре 2021 года. До этого были приняты поправки к закону «О связи», обязавшие операторов блокировать вызовы и смс с подменных номеров. Для этого компании обязали подключиться к специальной системе распознавания и блокировки нежелательных звонков.
В 2022 году в России ещё не слишком активно прибегали к использованию этой статьи КоАП, но уже в 2023-м число подобных дел резко выросло, в том числе в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», только на прошлой неделе сообщалось о штрафе в 600 тысяч рублей за звонок от мошенников жителю Улан-Удэ. Также в начале марта аналогичным образом наказали ещё одного оператора связи за звонок жителю Тарбагатайского района. В январе 2024-го по той же статье суд назначил штрафы в 1,2 млн рублей.
В Бурятии оператора связи штрафовали на 2,4 млн за звонки от мошенников
Бизнес, Фото:
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