В Бурятии оператора связи за звонок мошенников оштрафовали на 600 тысяч

Мошенник звонил с подменного номера



В Бурятии назначили очередной штраф оператору сотовой связи за пропуск мошеннического звонка. Такие штрафы, размер которых может достигать 1 млн рублей, выписывают по статье 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи». Количество подобных дел за последнее время значительно выросло.



Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд назначил оператору связи, который не прервал звонок мошенников женщине, штраф в 600 тысяч рублей.



- Установлено, что в июле 2023 года жительнице села Тарбагатай поступил телефонный звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительного органа. Он сообщил, что кто-то пытался оформить на имя потерпевшей кредит. После чего обманным путём он вынудил женщину оформить кредитный договор и перевести 179 тысяч рублей неустановленному лицу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.



Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве со значительным ущербом. В ходе расследования выяснилось, что телефонный звонок абоненту поступил с использованием подменного номера. Оператор связи в нарушение законодательства не предпринял меры по блокировке вызова, в связи с чем юрлицо и привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 600 тысяч рублей.



Отметим, президент Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров ещё в декабре 2021 года. Ранее были приняты поправки к закону «О связи», обязавшие операторов блокировать вызовы и смс с подменных номеров из-за рубежа. Для этого компании обязали подключиться к системе Роскомнадзора по контролю блокировки звонков с подменных номеров.



В 2022 году ещё не слишком активно прибегали к использованию этой статьи КоАП, но уже в 2023-м число подобных дел резко выросло по всей стране, в том числе в Бурятии.

