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В Бурятии BMW бизнесмена-должника ушёл с молотка

В Бурятии BMW бизнесмена-должника ушёл с молотка
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Налоговая задолженность предпринимателя превысила 1 миллион рублей

Судебные приставы Бурятии взыскали с индивидуального предпринимателя свыше 1 миллиона рублей. Такой долг мужчина накопил не оплачивая налоги.

- После возбуждения исполнительного производства в службе судебных приставов часть задолженности была взыскана с банковских счетов должника. Оставшийся долг был погашен после реализации имущества индивидуального предпринимателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Для принудительного исполнения требований акта налогового органа судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль должника марки BMW X5.

- В ходе совершения исполнительных действий должнику были разъяснены нормы законодательства о возможности обжалования действий судебного пристава в 10-дневный срок либо оплаты задолженности в полном объёме. Однако шансом остаться при своём имуществе предприниматель не воспользовался. После проведённой оценки специалистами транспортное средство было реализовано на торгах, - отметили в пресс-службе.

Чтобы избежать применения мер принудительного характера, судебные приставы рекомендуют своевременно погашать долги. 
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