В Бурятии BMW бизнесмена-должника ушёл с молотка

Налоговая задолженность предпринимателя превысила 1 миллион рублей



Судебные приставы Бурятии взыскали с индивидуального предпринимателя свыше 1 миллиона рублей. Такой долг мужчина накопил не оплачивая налоги.



- После возбуждения исполнительного производства в службе судебных приставов часть задолженности была взыскана с банковских счетов должника. Оставшийся долг был погашен после реализации имущества индивидуального предпринимателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Для принудительного исполнения требований акта налогового органа судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль должника марки BMW X5.



- В ходе совершения исполнительных действий должнику были разъяснены нормы законодательства о возможности обжалования действий судебного пристава в 10-дневный срок либо оплаты задолженности в полном объёме. Однако шансом остаться при своём имуществе предприниматель не воспользовался. После проведённой оценки специалистами транспортное средство было реализовано на торгах, - отметили в пресс-службе.



Чтобы избежать применения мер принудительного характера, судебные приставы рекомендуют своевременно погашать долги.

