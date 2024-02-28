Налоговая задолженность предпринимателя превысила 1 миллион рублей
Судебные приставы Бурятии взыскали с индивидуального предпринимателя свыше 1 миллиона рублей. Такой долг мужчина накопил не оплачивая налоги.
- После возбуждения исполнительного производства в службе судебных приставов часть задолженности была взыскана с банковских счетов должника. Оставшийся долг был погашен после реализации имущества индивидуального предпринимателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Для принудительного исполнения требований акта налогового органа судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль должника марки BMW X5.
- В ходе совершения исполнительных действий должнику были разъяснены нормы законодательства о возможности обжалования действий судебного пристава в 10-дневный срок либо оплаты задолженности в полном объёме. Однако шансом остаться при своём имуществе предприниматель не воспользовался. После проведённой оценки специалистами транспортное средство было реализовано на торгах, - отметили в пресс-службе.
Чтобы избежать применения мер принудительного характера, судебные приставы рекомендуют своевременно погашать долги.
В Бурятии BMW бизнесмена-должника ушёл с молотка
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 28.02.2024
Налоговая задолженность предпринимателя превысила 1 миллион рублей
Бизнес, 27.02.2024
Вопрос решался через суд
Бизнес, 25.02.2024
Она бесследно исчезла несколько дней назад
Бизнес, 22.02.2024
Нарушение выявила прокурорская проверка
Бизнес, 22.02.2024
Об этом сообщили на бизнес-завтраке
Бизнес, 21.02.2024
Финансирование производится на безвозмездной основе
Бизнес, 21.02.2024
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей
Бизнес, 16.02.2024
На имущество обвиняемого наложен арест
Бизнес, 15.02.2024
Спрос вырос в 6 раз
Бизнес, 15.02.2024
Отстаивать и защищать интересы предпринимателей продолжит Чингис Матхеев
Бизнес, 13.02.2024
Штраф составил 10 тысяч рублей
Бизнес, 09.02.2024
Гендиректора оштрафовали на 10 тысяч рублей
Бизнес, 07.02.2024
Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей
Бизнес, 06.02.2024
Вещами торговали в Тункинском районе
Бизнес, 05.02.2024
Часть организаций делают это только в редких случаях