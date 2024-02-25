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Пропавшую 41-летнюю улан-удэнку нашли мёртвой

Пропавшую 41-летнюю улан-удэнку нашли мёртвой
Бизнес,  Фото:Pixabay.com
Она бесследно исчезла несколько дней назад

41-летнюю жительницу бурятской столицы, которая исчезла ещё в начале недели, обнаружили мёртвой. Её тело нашли в минувшую пятницу, 23 февраля. Об этом сообщили в официальном telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.

О местонахождении улан-удэнки ничего не было известно с 19-го числа. На следующий день ориентировку с приметами и фото пропавшей разместили в соцсетях.
 
В «ЛизаАлерт» принесли соболезнования родным и близким женщины и поблагодарили всех принимавших участие в поисках.

Ранее представители отряда отчитались о своей работе в январе. Всего за второй зимний месяц они получили 52 заявки на поиск пропавших людей по всей республике. В ноябре было примерно в полтора раза больше – 76. Большинство – 42 – в итоге обнаружили живыми. Один погиб. Остальных ищут.
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