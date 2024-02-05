Остальных волонтёры продолжают искать
Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в январе. Всего за второй зимний месяц они получили 52 заявки на поиск пропавших людей по всей республике. В ноябре было примерно в полтора раза больше – 76.
Большинство исчезнувших – 42 – в итоге обнаружили живыми. Один погиб. Остальных всё ещё ищут.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии.
Ещё одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Происшествия, Фото:
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