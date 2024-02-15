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Комитет Хурала одобрил переназначение бизнес-омбудсмена Бурятии

Комитет Хурала одобрил переназначение бизнес-омбудсмена Бурятии
Бизнес,  Фото:Народный Хурал
Отстаивать и защищать интересы предпринимателей продолжит Чингис Матхеев

На ближайшей сессии Народного Хурала 29 февраля депутаты переназначат уполномоченного по правам предпринимателей в Бурятии. На эту должность, как уже сообщал «Байкал-Daily», вновь предложили Чингиса Матхеева, который защищал интересы местных бизнесменов с февраля 2019 года. Ранее он занимался тем же самым на общественных началах.

Его кандидатуру на рассмотрение республиканского парламента внёс глава Бурятии Алексей Цыденов. Народным избранникам предстоит одобрить назначение. Всё решится в ходе тайного голосования. Однако на недавнем заседании комитета Хурала по экономической политике депутаты уже дали предварительное согласие.

Руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов отметил, что положительные рекомендации поступили от уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России и представителей бизнес-сообщества республики.

- Сегодня институт уполномоченных состоялся и хорошо функционирует. Разрешено около двух тысяч запросов предпринимателей, формируется опыт встреч представителей бизнеса с главой Бурятии по проблемным вопросам, ведётся активная нормотворческая работа. Профессиональные и личные качества и накопленный опыт позволяют Чингису Сергеевичу занимать эту должность, – заявил Гулгенов.

Депутаты Александр Красовский, Эржена Чимитцыренова и Анатолий Кушнарев отметили положительную работу Матхеева и предложили поддержать его кандидатуру.

Первый в Бурятии «полноценный» уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Дашиев покинул свой пост осенью 2017-го, причём сделал это по собственному желанию. Сам он отмечал: сейчас в органах исполнительной власти происходит множество изменений, туда приходят люди со свежим взглядом.

- Особенно это заметно в экономическом блоке. Думаю, институт защиты прав предпринимателей, который мне пришлось волею судьбы создавать и формировать, тоже наполнится каким-то новым содержанием, – подчеркнул Дашиев.

После его ухода функции уполномоченного по правам предпринимателей временно возложили на уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлию Жамбалову, а затем к работе и приступил Матхеев. 
назначение Народный Хурал уполномоченный по защите прав предпринимателей

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