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В Бурятии с пекарями не спешили оформлять трудовые договоры

В Бурятии с пекарями не спешили оформлять трудовые договоры
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей

Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии с тремя работниками пекарни трудовые договоры не были заключены с ноября 2023 года. Соответственно, не производились отчисления пенсионных и страховых взносов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Работодатель получил прокурорское представление. Только после этого он оформил с работниками трудовые отношения.

Также руководитель пекарни привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Ему назначен штраф пять тысяч рублей.


прокуратура трудовое законодательство

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