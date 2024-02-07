Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии с тремя работниками пекарни трудовые договоры не были заключены с ноября 2023 года. Соответственно, не производились отчисления пенсионных и страховых взносов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Работодатель получил прокурорское представление. Только после этого он оформил с работниками трудовые отношения.
Также руководитель пекарни привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Ему назначен штраф пять тысяч рублей.
В Бурятии с пекарями не спешили оформлять трудовые договоры
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