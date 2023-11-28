Таковы результаты опроса
Каждый третий работодатель в Улан-Удэ готовит новогоднюю вечеринку в ресторане (32%). Таковы результаты опроса сервиса SuperJob. В каждой пятой же компании праздник пройдёт в офисе (19%).
2 из 100 предприятий и организаций организуют выезд за город. Ещё 4% проведут корпоративное мероприятие онлайн. Другие форматы праздника планируют также 4% работодателей. Не будет новогодних корпоративов в каждой пятой компании.
Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий разделились. Представители компаний чаще всего считают, что бюджет хорошей вечеринки на человека должен составлять от 3000 до 5000 рублей (34%), суммы от 5000 до 10000 назвали 30%. Среди event-менеджеров бюджет от 3000 до 5000 назвал 22%, от 5000 до 10000 рублей — 25%. Если среди эйчаров бюджет более 20000 рублей на человека может представить лишь каждый двадцатый (5%), то среди event-специалистов — каждый пятый (20%).
30% компаний в Улан-Удэ планируют новогодний корпоратив в ресторане
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