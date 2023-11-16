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В Улан-Удэ предприниматели просят правительство помочь с восстановлением сгоревшего ТЦ

В Улан-Удэ предприниматели просят правительство помочь с восстановлением сгоревшего ТЦ
Бизнес, 
Мощный пожар нанёс зданию огромный урон

Ранним утром 7 ноября в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ произошёл крупный пожар, после которого обрушилась кровля и оказались уничтожены торговые и коммерческие помещения. Локализовать пламя удалось после 10:00, открытое горение ликвидировали уже после обеда, а потушили пожар в седьмом часу вечера.


 
К борьбе с ним привлекли 164 человека, задействовать пришлось 48 единиц техники. Осложняла всё планировка. Из-за возгорания перекрыли несколько улиц и пустили трамваи через 40 квартал. В итоге Улан-Удэ встал в огромных пробках. Пожар обернулся двумя уголовными делами, расследование одного из которых взяли под контроль в прокуратуре Бурятии, а второго – в центральном аппарате СКР.

Власти республики пообещали поддержать бизнесменов, чей товар и имущество повредил и уничтожил огонь. Сами предприниматели тем временем собирают деньги на восстановление ТЦ. Об этом сообщил в рамках «часа заявлений» на очередной сессии Народного Хурала 16 ноября депутат и бизнесмен Михаил Гергенов.

По его словам, общая площадь здания – около 20 тысяч квадратных метров, и большую часть (ту, где был мебельный центр) – это порядка 80% – уничтожил огонь. А в примыкающем строении из четырёх этажей длиной около 150 и шириной в 14 метров, где находятся офисы «Читаэнергосбыт», «Россетей» и многих компаний и организаций, уцелело примерно 80-90%. Пламя повредило только крышу.
 
- Собственники этих помещений не сидят сложа руки – оперативно организовали штаб, почти каждый день встречаемся, обсуждаем, как восстановить здание. Собрали уже более миллиона рублей на восстановление электричества. Отопление частично сохранилось. Большая проблема, конечно – ремонт крыши. На это потребуется определённые средства, – подчеркнул Гергенов. – Один из основных собственников этой части здания, где находились также мировые судьи – Минимущества Бурятии. Предприниматели просят правительство помочь, а может – полностью взять на себя восстановление крыши.
 
Парламентарий предложил создать для этого специальную рабочую группу и вплотную заняться этим вопросом. Сделать ремонт просят до наступления сильных холодов.
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