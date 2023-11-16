В Улан-Удэ предприниматели просят правительство помочь с восстановлением сгоревшего ТЦ



Власти республики Власти республики пообещали поддержать бизнесменов , чей товар и имущество повредил и уничтожил огонь. Сами предприниматели тем временем собирают деньги на восстановление ТЦ. Об этом сообщил в рамках «часа заявлений» на очередной сессии Народного Хурала 16 ноября депутат и бизнесмен Михаил Гергенов.



По его словам, общая площадь здания – около 20 тысяч квадратных метров, и большую часть (ту, где был мебельный центр) – это порядка 80% – уничтожил огонь. А в примыкающем строении из четырёх этажей длиной около 150 и шириной в 14 метров, где находятся офисы «Читаэнергосбыт», «Россетей» и многих компаний и организаций, уцелело примерно 80-90%. Пламя повредило только крышу.



- Собственники этих помещений не сидят сложа руки – оперативно организовали штаб, почти каждый день встречаемся, обсуждаем, как восстановить здание. Собрали уже более миллиона рублей на восстановление электричества. Отопление частично сохранилось. Большая проблема, конечно – ремонт крыши. На это потребуется определённые средства, – подчеркнул Гергенов. – Один из основных собственников этой части здания, где находились также мировые судьи – Минимущества Бурятии. Предприниматели просят правительство помочь, а может – полностью взять на себя восстановление крыши.



Парламентарий предложил создать для этого специальную рабочую группу и вплотную заняться этим вопросом. Сделать ремонт просят до наступления сильных холодов.

