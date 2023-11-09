Глава Бурятии о бизнесменах из сгоревшего «Гвоздя»: «Без помощи не оставим»

Не все коммерсанты застраховали своё имущество
В Улан-Удэ продолжается оценка размеров материального ущерба в результате крупного пожара в ТЦ «Гвоздь». Всего в здании работало более 85 коммерческих объектов, большая часть из них – мебельные компании. Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что не все бизнесмены застраховали имущество.
- Сейчас в целом подводят итоги, как и кто пострадал. У кого-то застраховано имущество, а у кого-то нет. Работа идёт, пока я предвосхищать решения не буду, - ответил он на вопрос журналистов.
Согласно закону компенсации из бюджета бизнесменам-погорельцам невозможны.
- Ситуация непростая, мы разбираемся. Будем смотреть, как помогать. Понятно, что 100% восстановления потерь бизнеса не будет, но совсем без помощи мы не оставим, - заключил Алексей Цыденов.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии открыл горячую линию для пострадавших предпринимателей – по телефонам 8 (3012)21-78-79, 8 (3012)21-78-97. Бизнесменам обещали помощь по взаимодействию МЧС по получению всех подтверждающих документов. Также будет предоставлена помощь по работе с ресурсоснабжающими организациями, кредитными учреждениями, страховыми компаниями.
Сейчас в рамках расследования проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление потерпевших лиц и причинённого ущерба.
- Гражданам, индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц, кто осуществлял свою деятельность в данном торговом центре, чьё имущество пострадало в результате пожара, необходимо в кратчайшие сроки обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ, который расположен по ул. Ленина, 15. При невозможности обратиться в данное подразделение в ближайшее время лично, просьба сообщить о себе по телефону 21-18-22, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Александр Баранов.
Крупный пожар начался в торговом центре «Гвоздь» в четвёртом часу утра 7 ноября. Огонь охватил более 22 тысяч кв. метров, обрушилась часть кровли, сгорели коммерческие и торговые площади. Ликвидировали сложный пожар только в седьмом часу вечера.
Возбуждено два уголовных дела – по статьям УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование взяли под контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Глава Бурятии о бизнесменах из сгоревшего «Гвоздя»: «Без помощи не оставим»
Власть, Фото:
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