В Улан-Удэ рассказали о сложностях при тушении пожара в ТЦ «Гвоздь»





Тушение пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой здания. Об этом рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Боркин, сообщает РИА Новости.- Сообщение о пожаре поступило, предварительно, поздно. Исходя из оперативно-тактических характеристик, можно сказать, что металлические формы сложились уже, и на момент прибытия пожарных подразделений уже происходило интенсивное горение, – сказал он.По словам Боркина, «здание конструктивно сложной планировки», тушить пожар очень сложно.