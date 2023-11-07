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В Улан-Удэ рассказали о сложностях при тушении пожара в ТЦ «Гвоздь»

Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Когда пожарные прибыли, металлические формы уже сложились

Тушение пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой здания. Об этом рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Боркин, сообщает РИА Новости.

- Сообщение о пожаре поступило, предварительно, поздно. Исходя из оперативно-тактических характеристик, можно сказать, что металлические формы сложились уже, и на момент прибытия пожарных подразделений уже происходило интенсивное горение, – сказал он.

По словам Боркина, «здание конструктивно сложной планировки», тушить пожар очень сложно.



Мощный пожар в ТЦ «Гвоздь» произошёл сегодня ранним утром. Сперва сообщалось, что полыхает кровля на площади 10 тысяч квадратных метров, крыша частично обрушилась. Около 10 часов утра пожар локализовали на общей площади 22 тысячи «квадратов».

По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет.

В районе пожара перекрывали движение, из-за чего многие горожане встали в пробках и опоздали утром на работу и учёбу. Трамваи направляли в обход улиц Ключевская и Сахьяновой. Также было ограничено автомобильное движение по улицам Ключевская, Лебедева, Жердева и Дарханская. К обеду движение восстановили.

По данным на 12:30, тушение продолжается. Всего в тушении задействовано 164 человека, 48 единиц техники.

По данным приложения 2ГИС, в здании ТЦ «Гвоздь» находятся более 85 торговых точек. Большая часть из них - мебельные компании. В прилегающем к нему административном здании - 45 организаций.



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