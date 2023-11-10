В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»

Работавших там людей пообещали трудоустроить, а бизнесменам – оказать помощь







К тушению привлекли 164 человека, задействовать пришлось 48 единиц техники. Осложняла всё планировка. Из-за возгорания перекрыли несколько улиц и пустили трамваи через 40 квартал. В итоге Улан-Удэ встал в огромных пробках. Пожар обернулся двумя уголовными делами, расследование одного из которых взяли под контроль в прокуратуре Бурятии, а второго – в центральном аппарате СКР.





Власти республики пообещали помочь бизнесменам, чей товар и имущество повредил и уничтожил огонь. Ситуацию обсудили и на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) 10 ноября. О поддержке, которую окажут предпринимателям, рассказал замминистра промышленности и торговли Бурятии Андрей Гнеушев.



По данным Росреестра, собственниками помещений в сгоревшем ТЦ было 49 физических лиц и одно юридическое, которые осуществляли в том числе торговую деятельность. По предварительным данным, часть площадей сдавали в аренду 90 предпринимателям, но их число пока уточняется. По словам зампреда правительства по вопросам безопасности Ивана Альхеева, сейчас также прорабатывается вопрос о трудоустройстве людей, которые работали в «Гвозде».



Для бизнесменов запустили и специальную По данным Росреестра, собственниками помещений в сгоревшем ТЦ было 49 физических лиц и одно юридическое, которые осуществляли в том числе торговую деятельность. По предварительным данным, часть площадей сдавали в аренду 90 предпринимателям, но их число пока уточняется. По словам зампреда правительства по вопросам безопасности Ивана Альхеева, сейчас также прорабатывается вопрос о трудоустройстве людей, которые работали в «Гвозде».Для бизнесменов запустили и специальную горячую линию . Тех, кто обращается туда, интересует остановка начислений платежей за коммунальные услуги – отопление и воду, а также восстановление электро- и водоснабжения в помещениях и офисах, которые пожар не затронул. Минпромторг РБ подыскивает свободные коммерческие площади, чтобы предприниматели могли возобновить работу как можно скорее.



Кроме того, они могут рассчитывать на возмещение части затрат на рекламу при переезде, услуги юристов и средства индивидуализации. Речь о разработке логотипа, фирменного стиля, изготовлении баннера и визиток и т.д. Им пообещали предоставить и льготные кредиты в фонде поддержки предпринимательства РБ.



Ранним утром 7 ноября в улан-удэнском торговом центре «Гвоздь» произошёл крупный пожар, после которого обрушилась кровля здания и были уничтожены торговые и коммерческие помещения. Локализовать пламя удалось после 10:00, открытое горение ликвидировали уже после обеда, а потушили пожар в седьмом часу вечера.