В Бурятии распиловщиков не обеспечили спецодеждой

В дело вмешалась прокуратура



В Заиграевском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий лесозаготовку на пункте приёма и отгрузки древесины, не позаботился о подчинённых. Установлено, что работники предприятия, осуществляющие распиловку, строгание древесины, не обеспечены специальной одеждой, обувью, очками и перчатками.



Работодатель получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Работников обеспечили всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.



Кроме того, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», ему назначен штраф в размере 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

