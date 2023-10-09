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В Бурятии распиловщиков не обеспечили спецодеждой

В Бурятии распиловщиков не обеспечили спецодеждой
Бизнес,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

В Заиграевском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий лесозаготовку на пункте приёма и отгрузки древесины, не позаботился о подчинённых. Установлено, что работники предприятия, осуществляющие распиловку, строгание древесины, не обеспечены специальной одеждой, обувью, очками и перчатками.

Работодатель получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Работников обеспечили всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», ему назначен штраф в размере 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура лесозаготовка

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