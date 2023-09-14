В Бурятии на овощебазе как попало хранили навоз

Руководитель предприятия получил представление прокуратуры



В Мухоршибирском районе Бурятии по инициативе прокуратуры руководитель сельскохозяйственного предприятия привлечён к административной ответственности за нарушение порядка размещения удобрений.



На запахи с овощебазы пожаловались местные жители. В ходе проверки нарушения подтвердились.



- Установлено, что на территории овощебазы удобрения животного происхождения размещались с нарушением санитарных требований: отсутствовала контейнерная площадка по накоплению отходов, не осуществлялся их учёт и отнесение к конкретным классам опасности, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Руководитель предприятия получил прокурорское представление, после чего привёл в порядок овощебазу. Сейчас навоз и другие удобрения хранят в соответствии с СанПиН.



Кроме того, генеральный директор организации привлечён к административной ответственности по ч. 9 и ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований при обращении с отходами производства», ему назначено наказание в виде предупреждения.

