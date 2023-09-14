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В Бурятии на овощебазе как попало хранили навоз

В Бурятии на овощебазе как попало хранили навоз
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководитель предприятия получил представление прокуратуры

В Мухоршибирском районе Бурятии по инициативе прокуратуры руководитель сельскохозяйственного предприятия привлечён к административной ответственности за нарушение порядка размещения удобрений.

На запахи с овощебазы пожаловались местные жители. В ходе проверки нарушения подтвердились.

- Установлено, что на территории овощебазы удобрения животного происхождения размещались с нарушением санитарных требований: отсутствовала контейнерная площадка по накоплению отходов, не осуществлялся их учёт и отнесение к конкретным классам опасности, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Руководитель предприятия получил прокурорское представление, после чего привёл в порядок овощебазу. Сейчас навоз и другие удобрения хранят в соответствии с СанПиН.

Кроме того, генеральный директор организации привлечён к административной ответственности по ч. 9 и ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований при обращении с отходами производства», ему назначено наказание в виде предупреждения. 
прокуратура овощеводство

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