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Большинство компаний в Улан-Удэ забывают о бывших сотрудниках на пенсии

Большинство компаний в Улан-Удэ забывают о бывших сотрудниках на пенсии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Их поддерживает только часть экс-работодателей

Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что только в одной из пяти улан-удэнских компаний (18%) есть так называемые пенсионные пакеты. Самые популярные их составляющие – подарки к различным праздникам, корпоративные мероприятия и материальная помощь.

Так, презенты бывшим сотрудникам, которые отправился на заслуженный отдых, вручают в 17% организаций. Чуть меньше  13%  зовут их  на корпоративные мероприятия, а в 10% оказывают материальную помощь.

Ещё 9% работодателей практикуют единовременные выплаты тем, кто уходит на пенсию, 7% оплачивают полисы дополнительного медстрахования (ДМС). В 5% пенсионерам каждый месяц перечисляют какую-то фиксированную сумму и столько же (5%)  компенсируют им расходы на санаторно-курортное лечение.

По 4% компаний страхуют их жизнь и здоровье и выплачивают корпоративную пенсию, сформированную из отчислений компании в НПФ, а 3% возмещают траты на лечение и (или) лекарства.

- Вышедших на пенсию сотрудников поддерживают в основном крупные промышленные предприятия. Пенсионные пакеты действуют в энергетических компаниях, медицинских организациях, в банках и  у сетевых ритейлеров. Госкомпании в целом предоставляют их чаще, чем частный бизнес, – заявили в SuperJob.
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