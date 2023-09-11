Их поддерживает только часть экс-работодателей
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что только в одной из пяти улан-удэнских компаний (18%) есть так называемые пенсионные пакеты. Самые популярные их составляющие – подарки к различным праздникам, корпоративные мероприятия и материальная помощь.
Так, презенты бывшим сотрудникам, которые отправился на заслуженный отдых, вручают в 17% организаций. Чуть меньше – 13% – зовут их на корпоративные мероприятия, а в 10% оказывают материальную помощь.
Ещё 9% работодателей практикуют единовременные выплаты тем, кто уходит на пенсию, 7% оплачивают полисы дополнительного медстрахования (ДМС). В 5% пенсионерам каждый месяц перечисляют какую-то фиксированную сумму и столько же (5%) компенсируют им расходы на санаторно-курортное лечение.
По 4% компаний страхуют их жизнь и здоровье и выплачивают корпоративную пенсию, сформированную из отчислений компании в НПФ, а 3% возмещают траты на лечение и (или) лекарства.
- Вышедших на пенсию сотрудников поддерживают в основном крупные промышленные предприятия. Пенсионные пакеты действуют в энергетических компаниях, медицинских организациях, в банках и у сетевых ритейлеров. Госкомпании в целом предоставляют их чаще, чем частный бизнес, – заявили в SuperJob.
Большинство компаний в Улан-Удэ забывают о бывших сотрудниках на пенсии
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