В Улан-Удэ наказали «управляшку», запустившую подъезды

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Один из жильцов многоквартирного дома на улице 1-ый участок на станции Дивизионная пожаловалась в муниципальную жилинспекцию на работу управляющей организации«Стекольное». Как выяснилось, организация, обслуживающая этот МКД, не ремонтировала межпанельные швы и систему отопления в подъездах и не делала там уборку.После проверки всё это подтвердилось. «Управляшке» выдали предписание о недопущении нарушений обязательных требований, прописанных в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда. Материалы проверки рассмотрел Госстройжилнадзор.Как сообщили в администрации Улан-Удэ, в итоге за плохую работу УК привлекли к административной ответственности. Её оштрафовали на 25 тысяч рублей.