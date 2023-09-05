05 сентября

04 сентября

Популярное

В Улан-Удэ наказали «управляшку», запустившую подъезды

В Улан-Удэ наказали «управляшку», запустившую подъезды
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Обслуживающую дом организацию оштрафовали на 25 тысяч рублей

Один из жильцов многоквартирного дома на улице 1-ый участок на станции Дивизионная пожаловалась в муниципальную жилинспекцию на работу управляющей организации – ООО «Стекольное». Как выяснилось, организация, обслуживающая этот МКД, не ремонтировала межпанельные швы и систему отопления в подъездах и не делала там уборку.



После проверки всё это подтвердилось. «Управляшке» выдали предписание о недопущении нарушений обязательных требований, прописанных в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда. Материалы проверки рассмотрел Госстройжилнадзор.

Как сообщили в администрации Улан-Удэ, в итоге за плохую работу УК привлекли к административной ответственности. Её оштрафовали на 25 тысяч рублей.
управляющие компании штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ хотят ужесточить правила пользования электросамокатами
В Улан-Удэ хотят ужесточить правила пользования электросамокатами
Бизнес, 05.09.2023
Депутаты горсовета возьмут под контроль работу сервисов по их прокату

Турбазы у Байкала в Бурятии заподозрили в грубом нарушении закона
Турбазы у Байкала в Бурятии заподозрили в грубом нарушении закона
Бизнес, 04.09.2023
Местные жители считают, что некоторые из них не следят за выгребными ямами
В Бурятии открыли цех по переработке облепихи
В Бурятии открыли цех по переработке облепихи
Бизнес, 04.09.2023
Цех появился в посёлке, где в советские годы работал совхоз «Облепиховый»
Жители Бурятии отсудили почти 7 миллионов за некачественные услуги и товары
Жители Бурятии отсудили почти 7 миллионов за некачественные услуги и товары
Бизнес, 01.09.2023
Вернуть свои кровные им помогли сотрудники Роспотребнадзора
Экспресс-кредиты для бизнеса: выгодно или нет?
Экспресс-кредиты для бизнеса: выгодно или нет?
Бизнес, 31.08.2023
Что такое экспресс-кредит, кому и зачем он нужен?
Многодетный отец из Бурятии занялся изготовлением сувениров
Многодетный отец из Бурятии занялся изготовлением сувениров
Бизнес, 30.08.2023
Своё дело он открыл благодаря соцконтракту
В Иркутской области изъяли около 300 контрафактных батареек
В Иркутской области изъяли около 300 контрафактных батареек
Бизнес, 30.08.2023
Предприниматель торговал ими в павильоне
Почти 40% жителей Бурятии делали job offer
Почти 40% жителей Бурятии делали job offer
Бизнес, 29.08.2023
Эксперты рассказали, кто сталкивается с этим чаще всего

В Улан-Удэ вновь оштрафовали «ЭкоАльянс»
В Улан-Удэ вновь оштрафовали «ЭкоАльянс»
Бизнес, 29.08.2023
Произошло это после вмешательства прокуратуры
«Бурятэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей
«Бурятэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей
Бизнес, 28.08.2023
Компания не выполнила работы по договорам о технологическом присоединении
В Бурятии страховщики и специалисты по закупкам боятся не найти работу
В Бурятии страховщики и специалисты по закупкам боятся не найти работу
Бизнес, 28.08.2023
А больше всех в своей востребованности уверены продажники и бьюти-мастера 
В Бурятию приехала делегация из Еврейской автономной области
В Бурятию приехала делегация из Еврейской автономной области
Бизнес, 24.08.2023
Она изучает опыт республики в программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^