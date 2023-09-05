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В Улан-Удэ хотят ужесточить правила пользования электросамокатами

В Улан-Удэ хотят ужесточить правила пользования электросамокатами
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Депутаты горсовета возьмут под контроль работу сервисов по их прокату

Недавний опрос показал, что более половины – 62% – жителей бурятской столицы поддерживают табу на электросамокаты. Горожане уверены, что их аренду нужно запретить. Ещё 22% считают, что такие средства передвижения нужно оставить, но при этом ввести возрастные ограничения, более жёсткие правила и штрафы.

Ещё весной в Улан-Удэ определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте нельзя. В списке – парки «Юбилейный», Железнодорожников и имени Орешкова, Этнографический музей, сквер «Радуга», Горсад, территория у Мемориала Победы, БСМП и республиканской клинической больницы, а также сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».

Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы со знаком «Жилая зона». Контролировать скорость смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются». Всего для них отвели 116 парковочных мест.

Правила пользования электросамокатами в России могут ужесточить ещё больше. Причина тому – рост числа ДТП с так называемыми средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в целом по России. В первой половине 2023 года их по сравнению с аналогичным периодом 2022-го стало больше на 182%. В Улан-Удэ подобные аварии тоже были, но серьёзно никто не пострадал.

Контроль за СИМ обсудили 5 сентября на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов. Его председатель Сергей Бурдиков отметил: сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта, касающиеся средств индивидуальной мобильности.

- Первый – об административной и уголовной ответственности за нарушения при пользовании ими и введении системы учёта – вплоть до государственных номеров. Второй – о наделении муниципалитетов правом полностью или частично запретить электросамокаты, – подчеркнул Сергей Бурдиков.

Если Государственная Дума одобрит инициативы, изменения затронут и Бурятию. По словам Сергея Бурдикова, такими средствами передвижения часто пользуются люди, не владеющие навыками езды на них и несовершеннолетние. Защитные шлемы горожане тоже игнорируют. Кроме того, устройства нередко оставляют на тротуарах и они мешают мамам с детскими колясками и людям с инвалидностью.

Сегодня в столице республики две компании по прокату электросамокатов, а самих устройств – не более 500. В мэрии полный запрет на СИМ не поддерживают.

- Запретить, конечно, проще, но это тоже средства передвижения. Для них просто необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, – подчеркнул глава комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачёв. – Мы предусмотрели «медленные» зоны – они есть на 43 улицах в трёх районах города, где скорость самокатов ограничивается 15 км/час – она такая же, как при беге трусцой. Их полностью запретили в парках, скверах, Этнографическом музее и на территории больничных комплексов. Многие высказывали недовольство, но, тем не менее, такое решение приняли. Когда появится культура пользования, какие-то из этих зон, возможно, будем открывать.

Появление пунктов проката – ещё и дополнительные отчисления в бюджет. С апреля за использование городских площадок операторы перечислили в городской бюджет 697 тысячи рублей, рассказал Юрий Ткачёв. Он пояснил, что девайсы отслеживают по GPRS. Есть и определённый порядок их транспортировки.

- Сотрудники служб проката объезжают улицы на автомобилях и подбирают самокаты, если их бросили, а после доставляют на парковку. Некоторые выходят из строя и потому их тоже могут оставить в неустановленном месте, – пояснил Юрий Ткачёв.

В основном электросамокатами пользуются школьники и студенты ссузов и вузов. Правила езды на них разъясняют в том числе на линейках и собраниях и во время специальных рейдов. 

От Сергея Бурдикова поступило предложение – установить специальные металлические стойки и парковать самокаты только там, как делают в Москве. Транспортировку устройств, которые оставляют в непредназначенных для этого местах, призвали усовершенствовать

- Сейчас государство приступило к регулированию отрасли по использованию электросамокатов, – подчеркнул председатель комитета городского хозяйства и транспорта улан-удэнского горсовета. – Мы обсуждаем, как Улан-Удэ будет реагировать на возможные изменения в законодательстве. Хотелось бы подготовиться к ним заранее, чтобы потом не догонять. Возможно, будем вносить какие-то свои замечания и предложения. Основная задача сейчас – обеспечить безопасную работу сервисов по прокату средств индивидуальной мобильности, чтобы создавать как можно меньше неудобств и угроз для пешеходов. Сервисы аренды снижают требования безопасности – например, по использованию шлемов. Здесь требуются более жёсткий надзор, регулирование. 
ГорсоветУУ электросамокаты

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