В Улан-Удэ хотят ужесточить правила пользования электросамокатами



В основном электросамокатами пользуются школьники и студенты ссузов и вузов. Правила езды на них разъясняют в том числе на линейках и собраниях и во время специальных рейдов.





От Сергея Бурдикова поступило предложение – установить специальные металлические стойки и парковать самокаты только там, как делают в Москве. Транспортировку устройств, которые оставляют в непредназначенных для этого местах, призвали усовершенствовать



- Сейчас государство приступило к регулированию отрасли по использованию электросамокатов, – подчеркнул председатель комитета городского хозяйства и транспорта улан-удэнского горсовета. – Мы обсуждаем, как Улан-Удэ будет реагировать на возможные изменения в законодательстве. Хотелось бы подготовиться к ним заранее, чтобы потом не догонять. Возможно, будем вносить какие-то свои замечания и предложения. Основная задача сейчас – обеспечить безопасную работу сервисов по прокату средств индивидуальной мобильности, чтобы создавать как можно меньше неудобств и угроз для пешеходов. Сервисы аренды снижают требования безопасности – например, по использованию шлемов. Здесь требуются более жёсткий надзор, регулирование.