Более половины улан-удэнцев поддержали табу на электросамокаты









Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы со знаком «Жилая зона». Контролировать скорость движения смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются» сами по себе. Всего для самокатов За электросамокатчиков в столице Бурятии вплотную взялись весной. Тогда в мэрии определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте больше нельзя. В списке – парки «Юбилейный», Железнодорожников и имени Орешкова, Этнографический музей, сквер «Радуга», Горсад, территория у Мемориала Победы, БСМП и республиканской клинической больницы, а также сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы со знаком «Жилая зона». Контролировать скорость движения смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются» сами по себе. Всего для самокатов отвели 116 парковочных мест.

Более половины – 64% – жителей бурятской столицы оказались за запрет сервисов по аренде электросамокатов. Это выяснилось во время опроса, который провели среди работающих горожан представители сервиса по поиску работы SuperJob.По словам улан-удэнцев, такие девайсы часто бросают на тротуарах или на остановках. «Это очень опасный вид транспорта, особенно когда на нём едут два человека», – заявили респонденты.А вот 22% наших земляков табу не поддержали. По их мнению, нужны жёсткие правила и штрафы, а также возрастные ограничения, но вообще эти устройства запрещать не стоит – на них удобно передвигаться по городу.