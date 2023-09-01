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Жители Бурятии отсудили почти 7 миллионов за некачественные услуги и товары

Жители Бурятии отсудили почти 7 миллионов за некачественные услуги и товары
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Вернуть свои кровные им помогли сотрудники Роспотребнадзора

За первые шесть месяцев 2023 года жители Бурятии отсудили более 6 миллионов 800 тысяч рублей за некачественные товары, продукты, бытовые и жилищно-коммунальные услуги. Взыскать деньги через суд им помогли сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора.

По словам главы ведомства Сергея Ханхареева, за первые полгода специалисты получили свыше 2600 жалоб от людей, чьи потребительские права оказались нарушены. Со всеми интересующими вопросами можно обратиться в сам Роспотребнадзор по номеру 8(3012) 37-15-30 и в консультационный центр по телефону 8 (3012) 37-90-29.
Роспотребнадзор деньги суд

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