Предприниматель торговал ими в павильоне
В Тайшете сотрудники транспортной прокуратуры обнаружили торговлю контрафактными батарейками под видом известного бренда.
- Документы, подтверждающие право использования товарного знака, у продавца отсутствовали. Из незаконного торгового оборота изъято 272 единицы товаров, стоимостью более 12 тыс рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Возбуждено дело об административной правонарушении по статье «Незаконное воспроизведение товарного знака в целях сбыта либо реализация товара». Дело направлено в Арбитражный суд Иркутской области.
В Иркутской области изъяли около 300 контрафактных батареек
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