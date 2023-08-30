В Иркутской области изъяли около 300 контрафактных батареек

Предприниматель торговал ими в павильоне



В Тайшете сотрудники транспортной прокуратуры обнаружили торговлю контрафактными батарейками под видом известного бренда.



- Документы, подтверждающие право использования товарного знака, у продавца отсутствовали. Из незаконного торгового оборота изъято 272 единицы товаров, стоимостью более 12 тыс рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Возбуждено дело об административной правонарушении по статье «Незаконное воспроизведение товарного знака в целях сбыта либо реализация товара». Дело направлено в Арбитражный суд Иркутской области.

