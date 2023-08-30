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В Иркутской области изъяли около 300 контрафактных батареек

В Иркутской области изъяли около 300 контрафактных батареек
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предприниматель торговал ими в павильоне

В Тайшете сотрудники транспортной прокуратуры обнаружили торговлю контрафактными батарейками под видом известного бренда.

- Документы, подтверждающие право использования товарного знака, у продавца отсутствовали. Из незаконного торгового оборота изъято 272 единицы товаров, стоимостью более 12 тыс рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Возбуждено дело об административной правонарушении по статье «Незаконное воспроизведение товарного знака в целях сбыта либо реализация товара». Дело направлено в Арбитражный суд Иркутской области. 
контрафактная продукция

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